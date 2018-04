Un texte de Émile Duchesne

À Port-Cartier, les cours sont annulés à l'école Dominique-Savio, du secteur Rivière-Pentecôte. La Commission scolaire du Fer a pris cette décision en raison de l'interdiction de circuler pour les véhicules lourds sur la route 138, entre Baie-Trinité et Port-Cartier.

Il n'y a pas de transport scolaire non plus pour les élèves du Centre Éducatif L'Abri qui demeurent à l'ouest de Port-Cartier. Les activités se poursuivent normalement pour les élèves des autres écoles de la Commission scolaire du Fer.

À la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord, en Minganie, les cours sont annulés dans les écoles de Rivière-au-Tonnerre, Longue-Pointe-de-Mingan et Natashquan.

Routes fermées

La route 138 est fermée en Minganie, entre Mingan et Aguanish, ainsi qu'entre la communauté innue de Nutashkuan et Kegaska.

En Basse-Côte-Nord, la section de la route 138, entre Rivière-Saint-Paul et Brador, est fermée.

De plus, le ministère des Tranports interdit la circulation des véhicules lourds sur la route 138, entre Baie-Comeau et Port-Cartier, ainsi que sur la route 389, entre Baie-Comeau et Manic 5.

Avec les informations de Pierre Roberge