J’en étais à peu près là dans l’énumération des instruments que je pouvais compter sur les planches du théâtre Outremont depuis la rangée J au parterre, lorsque les lumières se sont éteintes pour la rentrée montréalaise d’Émilie Proulx-Cloutier. J’étais rassuré.

Rassuré dans la mesure que Marée haute, le plus récent disque de l’auteur-compositeur et interprète, est à ce point d’une richesse musicale que l’instrumentation devait aller de pair afin que sa version concert soit à la hauteur…. de la marée, bien entendu.

En fait, je devrais plutôt parler de marées, quitte à verser dans l’imagerie facile. Les nouvelles chansons de Proulx-Cloutier sont remuantes ou calmes, comme le sont les marées hautes et les marées basses, et ce, parfois au sein d’un même titre.

Du calme à la tempête

Cette bipolarité musicale, souvent rythmique, laisse constamment l’auditeur/spectateur sur le qui-vive. Petite valise, en ouverture, est passée de la lenteur exquise du violoncelle à un mouvement collectif plein de tonus, gracieuseté de la complémentarité du piano, du cor, du trombone et de la clarinette basse. Effet similaire avec Le pas si léger, que Proulx-Cloutier a entamé a cappella et qui s’est terminée avec un martellement des batteries.

Parfois, la marée est tellement haute, qu’elle rappelle les tempêtes sur les océans, comme durant Les murs et la mer : une ouverture pimpante à la clarinette du calibre d’un quintette de jazz, un motif répétitif au piano, un phrasé vocal qui oscille entre le slam et le hip-hop et de la couleur à profusion avec le trombone. Du grand art musical.

Tantôt, la marée est basse. Tellement basse en fait, que les mots arrivent aux spectateurs comme s’ils glissaient sur une mer d’huile. Aucun apport musical.

Qu’il parle, qu’il récite ou qu’il slamme, Proulx-Cloutier touche droit au cœur.

Hymne en devenir

Le moment où il a évoqué le dictateur Joseph Staline et la pianiste Maria Yudina – qui osait critiquer le régime russe –, se voulait un prélude idéal à Force Océane, durant laquelle l’artiste incite les femmes à se lever et à faire valoir leurs droits. Un texte pertinent, puissant et essentiel, presque un manifeste, qui pourrait devenir un hymne en cette ère du #moiaussi.

Bien connu pour ses talents d’acteur et de comédien, Proulx-Cloutier est d’une déconcertante aisance lors de ses enchaînements qui allègent parfois l’atmosphère.

Car, il faut l’admettre, Maman, la version retravaillée de Mommy (Marc Gélinas/Gilles Richer) dans une perspective autochtone contemporaine, c’est touchant au possible, mais dense. L’enfant-scaphandre, lorsque Proulx-Cloutier caresse ses ivoires, c’est émouvant, mais pas festif.

Quant à la chanson Retrouvailles, qui réunit après 20 ans un ex-couple du secondaire où la fille a mieux réussi sa vie que le garçon, elle n’est pas de la même nostalgie bienveillante que Non, je n’ai rien oublié, d’Aznavour. Ça déchire solidement par moments. Cela dit, belle trouvaille, l’idée du GPS.

Cela explique probablement pourquoi Proulx-Cloutier n’a groupé que des chansons du nouveau disque dans sa première partie de 55 minutes, sauf Aimer les monstres. La cohabitation avec les titres de l’album de 2013 n’est pas aussi aisée qu’il n’y paraît.

Émile Proulx-Cloutier est accompagné des musiciens Guillaume Bourque, Guido Del Fabbro et Benoit Rocheau. Photo : Radio-Canada

Petite cassure

Après avoir ouvert sa seconde portion de spectacle avec la galopante course nocturne de Joey la nuit, Le grillon et la Luciole, avec ses effluves folkloriques, et Race de Monde, dont la facture de scène se voulait presque un rigodon hip-hop, ont complètement fait basculer le concert dans une autre dimension.

Le sentiment s’est accentué avec une inédite (Nancy) dont la mise en contexte valait un numéro de stand-up de Louis-José Houde.

Dans les faits, cela a démontré une facette de plus du talent fou de Proulx-Cloutier, mais dans le contexte, cela m’a complètement extirpé de l’immersion totale dans laquelle l’artiste et ses musiciens (Étienne Ratthé, Benoit Rocheau, Guido Del Fabbro et Guillaume Bourque) m’avaient plongé.

Mon dos, impitoyable composition qui dénonce les abus de tous les patrons d’entreprise de la terre, Les derniers mots, bouleversante conversation entre un père à l’article de la mort et son fils, l’appel de Mayday ainsi que Kid, au rappel, ont ensuite replongé le concert dans l’ambiance poignante du début.

Comme avec son premier disque, Émile Proulx-Cloutier raconte encore de bonnes histoires avec les chansons de Marée haute, mais comme son créateur, les personnages ont grandi. Ils sont plus réels, moins imaginaires.

Les textes, mieux ciselés que naguère, semblent plus près que jamais de leur auteur. Quant aux musiques, surtout avec ses formidables complices, elles confinent parfois au grandiose.

Vers la fin, Proulx-Cloutier, presque timidement – même si la précarité des artistes de chez nous n'est plus à démontrer – a demandé aux spectateurs : « si vous avez aimé ça : dites-le. Juste à une personne, s’il le faut. Pour nous, cela a une incidence sur la durée de vie du spectacle. »

Voilà, c’est dit. En quelque 850 mots…