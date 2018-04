Le CRE estime que l’achat de ce terrain de 75 hectares, situé au nord-est du croisement des autoroutes 40 et 25, viendrait corriger un déséquilibre par rapport à l'ouest de Montréal, où les espaces verts sont plus nombreux.

Au nord du Golf Métropolitain d'Anjou, on retrouve un boisé propriété de la Ville de Montréal, qui a été acquis en 1992 moyennant un déboursé de 11,5 millions de dollars. Laissé à l’état naturel, ce boisé fait environ le tiers de la superficie du golf.

Au nord du terrain de golf Métropolitain, on retrouve le boisé, propriété de la Ville de Montréal. Photo : Radio-Canada/René Saint-Louis

Pour Nilson Zepeda, chargé de projet au CRE, la Ville doit acquérir le terrain de golf.

On ne peut pas se permettre de manquer cette occasion-là à Montréal, parce que c'est le seul terrain qui aurait un potentiel pour être réaménagé en tant que grand parc de l'Est. Nilson Zepeda, chargé de projet au Conseil régional de l'environnement de Montréal

Pour le maire de l'arrondissement d’Anjou, l'idée que la Ville de Montréal rachète le terrain de golf est absurde, car il est situé en plein centre d'une zone industrielle. Photo : Radio-Canada/René Saint-Louis

Luis Miranda farouchement opposé à l’idée

Le maire de l'arrondissement d'Anjou ne croit pas à la suggestion du CRE et juge l'idée absurde, car le terrain est situé en plein coeur d'une zone industrielle.

Je n'enverrais pas mes enfants jouer là, d'aucune façon. Luis Miranda, maire de l'arrondissement d'Anjou

M. Miranda estime que c’est dangereux en raison du nombre important de camions qui y passent. « Je ne peux pas arriver et dire qu'on va interdire le camionnage, c'est un parc d'affaires, c'est un parc industriel. Il y a 15 000 camions lourds par jour qui rentrent ici », précise le maire.

Tout en reconnaissant que le site est entouré d'industries lourdes, le CRE estime que l'est de la ville a besoin d'un grand poumon vert qui améliorerait la qualité de vie des résidents.

Le CRE rappelle qu’en 2004, la Ville de Montréal a adopté une politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels.

L’objectif était de sauver et de protéger les milieux naturels encore présents sur l’île. Depuis, moins du quart des dépenses pour l’acquisition de terrains ont été faites dans l’est et plus des trois quarts dans l’ouest de l'île, soit l’équivalent de 12 millions de dollars dans l’est par rapport à 39 millions dans l’ouest.

Avec les informations de René Saint-Louis