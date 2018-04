Un texte d'Anaïs Elboujdaïni

Elle doute cependant que la prochaine génération tolère encore longtemps une pareille situation.

Au total, 99 personnes sont inscrites pour livrer leur témoignage dans trois salles d'audience lors de la dernière série du genre menée par l’ENFFADA. Il s’agit du plus grand nombre de témoignages à être partagés en public, mais aussi en privé.

Jamie Lee Hamilton, militante transgenre pour le droit des travailleuses du sexe. Photo : Radio-Canada/Anaïs Elboujdaïni

Ce sont surtout les disparitions de femmes et de filles autochtones du quartier Downtown Eastside à Vancouver qui reviennent dans les témoignages de membres de familles et de survivantes.

Des blessures refont surface

Jamie Lee Hamilton, militante transgenre pour le droit des travailleuses du sexe, revient sur les violences sexuelles qu’elle a subies au cours de sa vie, surtout lorsqu’elle travaillait dans le Downtown Eastside. Au fil de son témoignage devant la commissaire en chef, Marion Buller, elle affirme que plusieurs de ses présumés agresseurs sont des agents de police.

En conversation après son témoignage, elle déclare connaître plus de la moitié des victimes de Robert Pickton, tueur en série reconnu coupable de six meurtres au deuxième degré. « Je ne veux plus qu’aucune femme, qu’aucune fille, qu’aucune personne bispirituelle ou qu’aucune personne transgenre autochtone ne disparaissent », plaide-t-elle.

Lori Davis a perdu sa soeur, qui a été retrouvé poignardé à la frontière de Vancouver et Burnaby en 1987. Photo : Radio-Canada/Anaïs Elboujdaïni

Jamie Lee Hamilton a bon espoir que l’Enquête porte ses fruits, contrairement à la commission Oppal à laquelle elle a aussi participé. « La différence entre les deux commissions, c’est que la police n’a pas sa place ici », se réjouit-elle, ce qui permet de donner entièrement la parole aux femmes autochtones.

Des témoignages pour les générations futures

Cynthia Cardinal et Bonnie Fowler, dont la soeur Georgina Papin a été tuée par Robert Pickton, comptent aussi sur l’Enquête pour que les choses changent, surtout pour les jeunes générations. Un mantra répété par la plupart des intervenantes, qui veulent que s’épanouissent les jeunes filles autochtones dans un monde exempt de « violence et de racisme systémique ».

Un sentiment que partage Lori Davis, d’origine Haïda, dont la soeur a été retrouvée morte en 1987, à la frontière de Vancouver et Burnaby. Longtemps, les enquêteurs ont cru que la mort de Carol Davis était liée au tueur en série de Green River. « Je suis ici parce que nous avons une jeune génération qui a le droit de se sentir en sécurité », martèle-t-elle à la fin de son témoignage.

Michèle Audette, commissaire depuis les débuts de l’Enquête nationale, estime que l’espoir qu’elle voit encore chez plusieurs personnes la pousse à continuer.

Michèle Audette, commissaire de l'enquête des femmes autochtones disparues et assassinées Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Elle rappelle les difficultés de mener une enquête de cette envergure dans les délais impartis. À son avis, les 200 signataires d’une lettre qui somme le gouvernement de ne pas prolonger de deux ans l’Enquête ne voient pas comment elle aurait pu « renverser la vapeur ».