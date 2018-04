Le toit d'une résidence a été emporté par le vent sur la rue Osgoode, dans le quartier Côte-de-Sable à Ottawa. Les pompiers ne rapportent aucun blessé.

Le pont des Chaudières reliant Gatineau à Ottawa a été fermé à cause de débris. Selon la police d'Ottawa, des fragments du toit d'un bâtiment du projet immobilier Zibi se sont retrouvés sur la chaussée. Des travailleurs étaient sur place en soirée pour tenter de réparer les dégâts structurels.

Le pont reliant la rue Eddy, à Gatineau, à la rue Booth, à Ottawa, devrait être fermé jusqu'à 3 h jeudi matin.

Environnement Canada a émis un avertissement de vent pour Ottawa et Gatineau et a fait savoir que des bâtiments pourraient être endommagés. « Le vent pourrait emporter les objets non fixés à une surface et causer des blessures ou des dommages », a indiqué l'agence fédérale sur son site web.

Le personnel de Hydro Ottawa s'est rendu dans le quartier de Rockliffe Park pour tenter de réparer des lignes électriques. Photo : Twitter/@hydroottawa

Outre quelques fils électriques tombés au sol, la police de Gatineau n'a pas reçu d'appels concernant des dégâts.

En Outaouais, plus de 2600 abonnés étaient privés d'électricité en soirée. À Ottawa, ce chiffre s'élevait à près de 960.

À l'aéroport d'Ottawa, au moins une dizaine de vols ont été retardés. Deux vols à destination de Toronto ont également été annulés.