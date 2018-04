La phase suivante du projet d’élargissement à quatre voies de la route 11 consiste à élargir à quatre voies un tronçon de 6,8 kilomètres situé entre la rivière Shediac et la rivière Cocagne, et un tronçon de 13,8 kilomètres situé entre la rivière Cocagne et la Petite rivière Bouctouche.

En raison de la croissance de la région du sud-est du Nouveau-Brunswick, la circulation a augmenté au cours des dernières années sur le tronçon sud de la route 11, peut-on lire dans un communiqué du gouvernement provincial. L’objectif de l’élargissement est d’accroître la sécurité et faciliter la circulation des gens et des marchandises sur l’une des routes les plus fréquentées du Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement fédéral investira 84,5 millions de dollars alors que la province investira 99 millions de dollars.