C'est dans un contexte de tensions sans précédent entre Pékin et Washington, brandissant chacun l’arme des tarifs douaniers, que la ministre Chrystia Freeland se rendra à Washington jeudi. Elle y rencontrera le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, dans le cadre de la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Le négociateur en chef du Québec pour l’ALENA, Raymond Bachand, identifie au moins deux facteurs qui pourraient expliquer le comportement actuel de l'administration américaine.

« Ils sont en train de tourner tous leurs canons vers la Chine et ils ont besoin de stabilité économique », a-t-il expliqué en entrevue à l'émission Midi info, mercredi. « Deuxièmement, pour les agriculteurs américains, le Mexique, c’est le client numéro un au monde. Et ça, c’est un territoire républicain. »

Pour M. Bachand, les Américains, et particulièrement les républicains qui contrôlent le Congrès, ne veulent pas « aborder la saison des primaires et des élections de mi-mandat, dans les six prochains mois, avec une incertitude économique majeure pour leurs agriculteurs ».

Un accord de principe est-il possible?

« [Une entente de principe], c’est ce que Robert Lighthizer suggère, mais le point numéro un pour les Américains est l’automobile », insiste Raymond Bachand. « Tous les efforts sont mis de ce côté-là. Par la suite, oui, il pourrait y avoir un accord de principe. »

Il faudrait que les Américains reculent ou, en tous cas, retirent leurs demandes. Ce n’est pas un recul par rapport à l’ALENA, ils ont ajouté des demandes exagérées. Raymond Bachand, négociateur en chef du Québec pour l’ALENA

M. Bachand estime que « les négociations de l’ALENA progressent, il y a une volonté américaine de bouger, il y a une volonté mexicaine de régler ça aussi rapidement avant leur présidentielle ».

Les Mexicains feront peut-être des concessions,« ce qui ne sera pas nécessairement le cas du Canada, il faut que les États-Unis retirent un certain nombre de leurs demandes », ajoute M. Bachand, qui promet « du mouvement dans les prochaines semaines ».

Sur la question de la gestion de l’offre dans le secteur agricole, le négociateur en chef du Québec pense que cela ne constituerait pas un problème majeur pour le reste des dossiers à négocier.

S’il n’y avait pas d’ALENA, la gestion de l’offre est protégée par l’Organisation mondiale du commerce. Raymond Bachand, négociateur en chef du Québec pour l’ALENA

Tout en soulignant qu’il y a une volonté américaine de régler rapidement, ce qui est présenté comme un facteur nouveau, M. Bachand se garde de se montrer trop optimiste. « C’est une administration très imprévisible », rappelle-t-il.