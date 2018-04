Avec les informations de Tanya Neveu

Barbe Broue souhaite commercialiser une dizaine de bières au Québec et en Ontario.

L'entreprise songe aussi à développer une filière de bières corporatives.

Le Pub Barbe Broue de Ville-Marie (archives) Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Trop de projets?

En raison de ces projets majeurs, le pub Barbe-Broue de Ville-Marie est à vendre.

« D'ici deux semaines, on devrait recevoir une canneuse semi-industrielle, qui va nous permettre de vendre nos cannettes partout dans la région et même plus loin encore. On vise le marché de l'Ontario aussi. On aimerait s'y installer pour vendre nos bières. Ce travail-là nous demande beaucoup de temps et on a des choix à faire. On veut voir si c'est possible de se départir de la portion pub et restaurant », explique la copropriétaire de l'entreprise, Carole Marcoux.

Déjà quelques acheteurs ont manifesté leur intérêt.

La copropriétaire compte bien s'investir dans son pub jusqu'à ce qu'une entente soit conclue avec un futur acheteur.

En attendant, la microbrasserie a déménagé ses installations à Nédélec pour obtenir un plus grand espace de brassage et d'entreposage.