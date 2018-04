Portant les couleurs de neuf délégations, provenant de partout en province, les jeunes s’affronteront dans huit sports différents et deux disciplines artistiques.

Plus d’un cinquième des participants représenteront la zone 5, qui comprend Plamondon, Saint-Paul, Bonnyville et Cold Lake, entre autres.

Depuis quelques années, le recrutement avait été plus difficile dans cette région. Cette année, ils seront 100 athlètes et artistes en plus de 13 accompagnateurs.

Par voie de communiqué, la directrice générale de la Fédération du sport francophone de l’Alberta (FSFA), Céline Dumay, se réjouit de voir l’engouement suscité par les JFA, dans le nord-ouest de la province.

La région de Grande Prairie (zone 9) n’est pas en reste. Elle enverra 86 participants aux JFA.

Une gardienne en or

La cérémonie d’ouverture des JFA sera présentée le vendredi 11 mai à l’École Maurice-Lavallée.

L’ex-gardienne de but de l’équipe nationale de hockey, Kim St-Pierre, sera l’invitée d’honneur.

Disciplines sportives : Badminton

Soccer

Soccer 3 X 3

Basketball 3 X 3

Ultimate

Kinball

Volleyball

Hockey

Disciplines artistiques : Musique

Arts visuels

Où auront lieu les 25es Jeux?

Les régions qui souhaitent accueillir les 25es Jeux francophones de l’Alberta, en 2019, ont jusqu’au 15 avril pour soumettre leur candidature.

Le formulaire à remplir se trouve sur le site Web de la FSFA.