L'agence gouvernementale prévoit même une augmentation de ses émissions de GES dans les deux prochaines années. « La demande d'électricité dans cette province est en hausse, ce qui est lié à une demande accrue de production d'électricité », a déclaré un porte-parole de SaskPower, Jordan Jackle.

SaskPower prévoit une augmentation des émissions de GES jusqu'en 2020. Photo : Radio-Canada

SaskPower affirme toutefois que ses émissions de gaz à effet de serre devraient considérablement diminuer après 2020, car la société d'État veut augmenter sa part d'énergie renouvelable.

« Notre objectif pour 2030 est d'augmenter considérablement la quantité de production renouvelable que nous avons dans notre réseau pour passer d'environ 25 % aujourd'hui à 50 % d'ici 2030 », a rapporté Jordan Jackle.

Le plan d'énergie de SaskPower comprend la production d'énergie solaire et éolienne.

Un sondage sur les changements climatiques

Un sondage, commandé par la Commission de l'écofiscalité du Canada, révèle qu'une faible majorité de Saskatchewanais (56 % des personnes interrogées) croit que le gouvernement devrait mettre davantage l'accent sur la lutte contre les changements climatiques.

Le sondage s’intéresse aux attitudes des Canadiens à l'égard des changements climatiques ainsi qu’aux réponses politiques offertes par les gouvernements, en mettant l'accent sur les attitudes à l'égard de la taxe sur le carbone comme solution possible.

Au pays, le sondage en ligne indique que 30 % des Canadiens ne croient pas à la science du changement climatique et que 42 % d'entre eux pensent que le plan du gouvernement fédéral sur la taxe carbone n'est pas conçu pour changer les comportements, mais plutôt pour générer des revenus.

Ce coup de sonde a été mené au mois de février auprès de 2250 répondants puisés dans le bassin des participants en ligne de la firme Abacus Data. On ne peut lui attribuer une marge d'erreur, puisque l'Association de la recherche et de l'intelligence marketing juge que la méthode d'échantillonnage est non probabiliste. La marge d'erreur pour un échantillon comparable est de 2,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Taxe carbone nécessaire

La Commission est composée d'un groupe d'économistes qui préconisent des moyens pratiques de lutter contre les changements climatiques. En même temps que le sondage, elle a publié un rapport qui vante l'efficacité d'une taxe sur le carbone pour réduire les émissions de GES.

Dale Beugin, un de ces économistes, estime que la Saskatchewan doit se doter d'une taxe carbone pour pouvoir respecter le plan climatique pancanadien. Selon lui, la taxe carbone est une manière flexible et peu coûteuse de réduire les émissions de GES.

L'économiste reconnaît toutefois dans le plan provincial de lutte contre le réchauffement climatique des mesures semblables à celles de la taxe carbone.

« Le plan pour les émetteurs industriels ressemble un peu à celui du gouvernement fédéral avec son prix sur le carbone. Il est souple, fixe un prix sur les émissions de gaz et permet aux industries d'y répondre avec une certaine flexibilité », a souligné Dale Beugin.

Pour ne pas se voir imposer une taxe carbone par le gouvernement fédéral, Dale Beugin pense que le ministre de l'Environnement doit rendre le plan d'action sur les émetteurs industriels plus compétitifs et englober toutes les émissions de GES et pas seulement celles qui émettent plus de 25 000 tonnes de CO2 par an.