Un texte d'Émélie Rivard-Boudreau

La ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Lise Theriault, a rendu publiques ces annonces mercredi après-midi à Malartic et Amos. Une autre annonce est prévue à l'agenda de la ministre jeudi, à Matagami.

Lors de son allucution à Malartic, elle a souligné la tenacité du député d'Abitibi-Est, Guy Bourgeois, pour faire avancer ces dossiers au cours des dernières années.

Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est, et Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation. Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

Santé mentale

Les Habitations Tournesols au Soleil, un immeuble de 19 logements destinés aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, recevra une subvention de 1,7 million, accordée par la Société d'habitation du Québec, par son programme AccèsLogis.

C'est un projet sur lequel on travaille depuis longtemps à Malartic. Il était dans les mains du gouvernement depuis 2014.

« Ç'a été si long parce que le plus gros morceau à attacher, c'est la contribution du milieu, a expliqué la ministre Lise Thériault. Ce sont des dons des corporations et, dans les municipalités qui sont plus petites, où il y a beaucoup beaucoup de sollicitation, ce n'est pas évident. »

Carole Duchesnay, la présidente du Groupe Soleil de Malartic, a littéralement pleuré lors de l'annonce, tellement le projet lui tient à cœur.

La ministre Lise Thériault (droite) discute avec Carole Duchesnay, présidente du Groupe Soleil de Malartic. Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

« C'est merveilleux! Je suis partie à pleurer, parce que ça me tient tellement à coeur d'aider ces gens-là! Moi, je suis capable de me loger, je n'ai pas besoin d'habiter là, mais ces gens-là, qui ont juste de l'aide sociale, ils en ont tellement besoin! », s'est-elle exprimée après l'annonce.

Itinérance

Le projet Château Marie-Eve, destiné aux personnes à haut risque d'itinérance dans la Vallée-de-l'Or, a reçu 2,4 millions, aussi du programme AccèsLogis.

C'est un projet de rénovation urbaine. C'est colossal! Stéphane Grenier, président de La Piaule

« Je dis "enfin!". On n'a plus qu'à acquérir le bâtiment, finaliser les plans et devis et passer à l'attaque, a commenté le président de la maison d'hébergement La Piaule de Val-d'Or, Stéphane Grenier. Les sommes sont colossales, mais le projet qu'on propose à la Ville de Val-d'Or, ce n'est pas un petit projet. Ce n'est pas non plus seulement pour les personnes qui vont y rester, c'est pour l'ensemble des citoyens. »

4 millions pour des projets à Amos et La Sarre

À Amos, le projet Le Centurion accueillera 24 familles à faible revenu. La ministre responsable de l'Habitation, Lise Thériault, lui a accordé près de 1,5 million de dollars.

À La Sarre, les Habitations des Aurores Boréales, aussi un immeuble qui accueillera 24 familles à coût abordable, a pour sa part reçu 1,4 million.

Comme les projets de Val-d'Or et Malartic, les sommes proviennent de la Société d'habitation du Québec (SHQ), via son programme AccèsLogis.