La façon de s’informer et le contenu d’intérêt pour les jeunes ont beaucoup changé, constate le vice-président principal des services français de Radio-Canada, Michel Bissonnette, pour lancer la discussion.

« Au lieu de dire : voici ce que vous devez savoir [pour nous] c’est plutôt de dire qu’est-ce que vous voulez savoir? », affirme le président du Conseil jeunesse provincial (CJP), Derek Bentley.

Le président de l'Association étudiante de l'USB (AEUSB), Beydi Traoré, fait l’écho de ces propos. Il souligne que des services offerts sur Internet, comme YouTube ou Netflix, permettent au public de choisir une plus grande variété d’émissions ou de vidéos que les chaînes de télévision traditionnelles, ainsi que des formats plus courts.

Radio-Canada a justement lancé le projet RAD, le laboratoire de journalisme de Radio-Canada, dans le but d'adapter son contenu et de créer des formats susceptibles d’être plus intéressants pour les internautes, notamment les jeunes. Deux membres de l’équipe de RAD étaient présents pour consulter des « citoyens numériques », ainsi que pour présenter leurs initiatives.

« J’ai beaucoup aimé la vidéo de RAD, notre génération on est très visuels, on aime les couleurs, les mots [...] faut que ça bouge », a déclaré une étudiante à l’USB. Alexe LaRoche a elle aussi trouvé cette direction prometteuse.

Environ 50 personnes ont suivi la consultation en direct sur Facebook, et sur le site web de Radio-Canada. Certains en ont profité pour faire des suggestions.

« Si vous voulez du monde, il faut faire du contenu engageant, il faut que ça soit amusant, surtout. Radio-Canada joue trop souvent au Schtroumpf à lunette moralisateur », a déclaré Étienne Gravel au sujet de la vidéo Facebook.

Réactions à l'APC

Dans un commentaire, Isabelle Laurin a souligné le désir des communautés francophones hors Québec d’être mieux représentés au niveau national : « On aimerait se voir davantage au niveau national! Plus tôt ce matin, on passait des jeunes Québécois en entrevue pour des postes d'emploi d'été. Ces derniers souhaitent aussi en apprendre davantage sur la francophonie canadienne. Radio-Canada/CBC a un rôle à jouer afin de nous offrir un vrai point de vue national ».

La diversité des intérêts des jeunes en matière de contenu était au rendez-vous. Alors qu’Ariane Freynet-Gagné a déclaré que se plier aux intérêts du public, c’est aussi risquer de perdre sa crédibilité, Alexe LaRoche soulignait le besoin de vulgariser davantage le contenu pour la génération du millénaire.

Quant à Beydi Traoré, il a souligné qu’il souhaite voir plus de contenu en lien avec les étudiants internationaux de l’Université de Saint-Boniface, ainsi que pour les communautés de nouveaux arrivants.