EDMONTON



Tango Caliente!

L’Orchestre symphonique d’Edmonton présente un spectacle haut en sensations et en émotions, The Spirits of Spain Tango Caliente! Le spectacle mélange les rythmes dynamiques et foudroyants du tango à la mélodie de l’orchestre.

Un tango dans l'esprit espagnol Photo : Courtesy of the Winspear Centre

Les quatre danseurs célèbrent l’art du tango et sont également accompagnés par l’accordéoniste Héctor Del Curto, récompensé aux prix Grammy.



Sous les projecteurs, on retrouve deux danseurs argentins exceptionnels, Celina Rotunda et Hudo Patyn. Les deux maîtres de la danse ont parcouru le monde pour présenter des chorégraphies ambitieuses, intenses et sensuelles, tout en partageant une belle complicité.

Tango Photo : Courtesy of the Winspear Centre

Tomas Galvan et Gimena Herrera ont, quant à eux, commencé leur carrière ensemble, il y a plus de 13 ans, à Catamarca, une des provinces de l’Argentine.



Ce spectacle saura vous garder en haleine du début à la fin! Les représentations sont le 6 et 7 avril, à 20 h au Centre Winspear.

Undercover



Le théâtre Citadel présente Undercover. Dans un scénario improvisé, un meurtre se produit au Citadel et la troupe de théâtre s’engage à élucider l’énigme.



Les six acteurs vont recruter un membre de l’audience qui deviendra détective. Mais dans une histoire où tout le monde devient suspect, la nouvelle recrue saura-t-elle découvrir les bons indices qui serviront à rendre justice?

Six acteurs, six suspects, un tueur? Photo : Citrus Photography/Tim Nguyen

Rebecca Northan, actrice, réalisatrice, dramaturge et improvisatrice, a créé avec ses partenaires la pièce Undercover, qui se veut spontanée, amusante, intrigante et pleine de rebondissements.



Avant le début de la pièce, les membres de la troupe se promènent dans la salle pour trouver un volontaire passionné, un nouveau partenaire qui sera bien entouré, et traité comme une vedette.

Qui est le coupable? Photo : Emily Cooper Photography

La pièce Undercover est une belle façon de célébrer le théâtre qui montre, en temps réel, le plaisir de jouer devant public, la spontanéité des jeux et l’art de pourvoir s’adapter à toute surprise.



Les représentations ont lieu jusqu’au 29 avril, au club du théâtre Citadel, du lundi au samedi à 20 h, mais aussi le samedi et le dimanche à 14 h.



SAINT-PAUL

Chorale d’enfants de l’ACFA



L’ACFA régionale de Saint-Paul présente le concert Le printemps des fleurs. Ce spectacle met en vedette une nouvelle chorale créée en février 2018 par l’ACFA.



Elle est composée de 8 jeunes filles, âgées de 9 à 11 ans, qui seront accompagnées par une pianiste.

Une nouvelle chorale pour jeunes filles francophones Photo : ACFA régionale de Saint-Paul

Le répertoire francophone varié de la chorale comprend des chants tournant autour du thème du printemps et des fleurs, comme l’indique le titre.

Le concert est gratuit et est présenté le 8 avril à 14 h, au centre communautaire de Saint-Paul.



CALGARY

My favorite things



L'Orchestre philharmonique de Calgary présente My favorites things, Celebrating the music of Julie Andrews.



Célébrez toutes les chansons les plus aimées et les plus connues des comédies musicales d'Hollywood et de Broadway, qui soulignent la carrière de Julie Andrews.

Les deux chanteurs Paul Langford et Diane Penning Photo : Calgary Philharmonic Orchestra

Si le nom vous est inconnu, Julie Andrews est l’actrice qui a joué, entre autres, dans La Mélodie du bonheur, Mary Poppins, My Fair Lady et Cendrillon au début de sa carrière, dans les années 1950 et 1960.



C'est l’artiste Diane Penning qui interprétera les chanson bien-aimées de Julie Andrews. Elle sera accompagnée du ténor Paul Langford, formant ainsi un duet des plus romantiques.

Cette soirée enchantée ravivera des souvenirs sentimentaux et une flamme dans votre cœur. La seule représentation aura lieu le 6 avril, à 20 h, dans la salle Jack Singer au Arts Commons.

Miss Caledonia



Le théâtre Lunchbox présente Miss Caledonia.



Empressée d’échapper aux corvées de nettoyage et de ménage pendant les années 1950, Peggy Ann Douglas, une jeune femme, décide d’entamer un périple pour réaliser son rêve, devenir une star hollywoodienne.



Peggy entreprend son voyage en gagnant le premier prix d’un concours de beauté!

Jamie Konchak dans le rôle de Peggy Ann Douglas Photo : Benjamin Laird Arts & Photo

Mais sait-elle chanter? Ou même danser? Et surtout, pourra-t-elle gagner le cœur des membres du jury qui pourront l’élever vers le sommet?



La pièce, qui a été en nomination à deux reprises pour des prix Dora, a fait le tour du pays et s'est rendue jusqu’en Grande-Bretagne au cours des six dernières années.

Jamie Konchak et la violoniste Aleksandra Danicic Photo : Benjamin Laird Arts & Photo

Dans ce « one-woman show », l’actrice Jamie Konchak ( Peggy) est accompagnée sur scène par la violoniste Aleksandra Danicic qui joue et commente l'action.



Les représentations ont lieu jusqu’au 21 avril, du lundi au samedi à 12 h et le jeudi et vendredi à 18 h au théâtre Lunchbox.



Voilà pour les sorties de Baldini! Bonne fin de semaine!