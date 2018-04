Un texte de Héloïse Rodriguez

Ce pourcentage est le plus élevé de toutes les provinces au pays.

Ces statistiques sont loin de surprendre Keith Spencer, un criminologue retraité de l’Université de l’Alberta. Il explique que, quand les policiers interviennent dans des situations où quelqu’un a un trouble mental ou un problème de consommation de drogue, « ils interviennent plus comme des travailleurs sociaux amateurs que comme des professionnels de la lutte contre le crime ».

Tant et aussi longtemps qu’on insiste pour utiliser les forces policières pour intervenir auprès des personnes qui ont des troubles de santé mentale et des problèmes de consommation, je crois que c’est très difficile de s’attendre à un bon résultat. Keith Spencer, criminologue retraité, Université de l’Alberta

C'est aussi ce que critique la famille de Trevor Proudman, un homme de 32 ans, mort à la suite d'une intervention policière en 2014, à Edmonton. Il avait été arrêté par le Service de police d'Edmonton dans une clinique, car il avait commencé à crier à contre le personnel et à agir de manière agressive.

Maureen Harland, la mère de Trevor Proudman, et Richard Proudman, son frère, pensent que la police doit changer sa façon d'intervenir auprès des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Photo : Radio-Canada

Trevor Proudman était atteint du syndrome de Prader-Willli, une maladie génétique rare qui se manifeste par des troubles d’apprentissage et du comportement, ainsi qu’un besoin insatiable de manger.

La police l’a arrêté, menotté et laissé seul, allongé sur le côté, à l’arrière d’un de ses véhicules. Quand on est venu le relâcher, 23 minutes plus tard, il était inconscient et avait arrêté de respirer.

Trevor Proudman est mort à l’hôpital, le lendemain. Les résultats de l'autopsie ont révélé qu'il était mort d'asphyxie positionnelle, car il ne pouvait pas respirer dans la position dans laquelle il a été placé.

Trois ans et demi plus tard, sa mère est encore en colère contre l’intervention de la police, qui n’a pas pris en compte le fait qu’il était en surpoids et qu’il avait des troubles de santé mentale. « On n’avait pas besoin de l’arrêter et de le menotter », dit-elle.

La police doit apprendre comment intervenir auprès des personnes ayant des besoins spéciaux. Il faut de la patience. Pas dire : “On t’arrête et on te descend.” Maureen Harland, mère de Trevor Proudman

Le chef de police Rod Knecht a refusé la demande d’entrevue de CBC News.

Troubles de santé mentale

Selon Keith Spencer, les personnes qui ont des troubles de santé mentale ou des problèmes de consommation d'alcool ou de drogue ne réagissent pas de manière rationnelle et ne répondent pas toujours aux demandes des policiers, ce qui place les deux parties dans une situation imprévisible.

« Quand ils ont consommé de la drogue, ou qu’ils sont très agités à cause d’un problème de santé mentale, ils ne vont pas toujours réagir de manière rationnelle, alors la police doit prendre cela en compte, explique Keith Spencer. Les policiers doivent être prêts et ils doivent s'attendre à ce qu’il puisse y avoir une réaction imprévisible. Et parce qu’ils anticipent cela, il y a plus de tension dans ces cas. »

Richard Proudman, le plus jeune frère de Trevor, aurait aimé que la mort de son frère provoque un changement dans les façons de faire de la police. Mais il a perdu confiance dans les forces policières quand aucun des agents n’a été reconnu coupable de négligence à la suite de la mort de son frère.

« Ces agents ainsi que leurs supérieurs n’ont pas été tenus pour responsables, il n’y a eu aucune sanction à la suite de [leurs] mauvaises décisions », s’insurge Richard Proudman, qui redoute qu’une telle situation ne se reproduise.

Quelqu’un d’autre pourrait mourir, parce qu’ils continuent de faire leur travail exactement de la même manière qu’ils le faisaient avant. Cela pourrait facilement se reproduire. Richard Proudman, frère de Trevor

Keith Spencer croit lui aussi que les services de police doivent changer de manière d’intervenir auprès de ces personnes. « On parle toujours de faire plus de formation, et je crois que c’est important [...], mais les agents pourraient être accompagnés par un professionnel, un psychologue ou quelqu’un qui se spécialise dans le traitement de dépendances, explique-t-il. Je crois qu’on a besoin de spécialistes dans le domaine de la santé mentale pour accompagner les policiers dans certaines interventions. »

Selon Keith Spencer, il n'est pas surprenant que la majorité des personnes mortes à la suite d'interactions avec la police en Alberta ait eu des problèmes de santé mentale ou de consommation de drogue. Photo : Radio-Canada

Selon l'ex-criminologue, avoir un spécialiste à proximité serait bénéfique tant pour les policiers que pour les personnes auprès de qui ils interviennent.

« C’est plus stressant pour ces personnes quand c’est la police qui intervient, et c’est très frustrant pour la police, car toute leur formation et leur manière de réfléchir s’orientent autour du fait d’attraper les "méchants" et ils passent la majorité de leur temps à faire autre chose », explique-t-il.

Maureen Harland, la mère de Trevor, espère que la mort de son fils aura servi de leçon. Elle pense qu’au lieu de réagir rapidement par la force, les policiers devraient « prendre un pas en arrière, et vraiment regarder à qui ils ont affaire et comment ils peuvent réagir différemment », car, comme elle le rappelle, « ce sont des personnes qui ont des besoins spéciaux ».

Avec la collaboration de Mylène Briand et des informations de Josée St-Onge, CBC News