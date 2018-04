La facture pourrait même s’élever à 300 000 $ si la Ville décide d’enlever la neige des rues.

Le directeur des travaux publics de la Ville, Patrick Caron, dit que l'importance des précipitations force un déploiement d'effectifs semblables à ce qui se fait lors d'une tempête en plein coeur de l'hiver.

On a réaugmenté nos effectifs pour retomber en phase hivernale. On a à peu près 80 personnes qui travaillent jour et nuit. Patrick Caron, directeur des travaux publics de la Ville

Patrick Caron explique qu'il est tombé plus de neige cette année que l'an dernier, qui était déjà une année record.

Il rappelle que l'an passé, la Ville a dépassé son budget de déneigement de 20 %, soit d’un million de dollars, et que ce scénario pourrait se répéter cette année.

« On parle d'une cinquantaine de centimètres de plus que la normale. À pareille date l'an passé, on était à 30 centimètres. Donc, on a plus de neige de reçu, plus de dépenses », explique le directeur des travaux publics.

Cette année, le budget de déneigement de la Ville de Rimouski est de 5,6 millions de dollars, contre 5,2 millions pour l’an dernier.

D'après les informations de Denis Leduc