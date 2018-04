En raison d’un conflit d’horaire au Colisée de Moncton, les Wildcats ne pourront pas y jouer le cinquième match de la série contre l’Armada de Blainville-Boisbriand. L’équipe devra donc disputer ce match à Fredericton. « Le contrat [entre la ville de Moncton et les Wildcats] a des clauses qui parlent justement de l’éventualité où un match devrait être reporté à un autre endroit », explique Isabelle LeBlanc, directrice des communications de la ville de Moncton.

Ces clauses stipulent que la ville doit débourser un montant à l’équipe pour les inconvénients lié au déplacement d’un match. « En ce moment, on n’a pas encore les coûts finaux par rapport au déplacement de ce match, assure Isabelle LeBlanc, mais on devrait avoir ces chiffres dans la prochaine journée ».

En 2015, une situation semblable avait coûté 125 000 dollars aux contribuables de Moncton.

« On sait que ce n’est pas une situation idéale pour l’organisation, les partisans et pour la ville, explique Isabelle LeBlanc. On veut que les Wildcats jouent ici, qu’on puisse les voir gagner ici, à Moncton. Mais malheureusement on ne pouvait pas éviter cette situation. »

Les Wildcats sont supposés jouer leurs matchs à domicile au Colisée de Moncton jusqu’à la fin de la saison 2018. Ils joueront par la suite au nouveau centre multifonctionnel du centre-ville.

Avec les informations de Kate Letterick et François LeBlanc