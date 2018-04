Un texte de Félix Morrissette-Beaulieu

Le comité tiendra le Colloque Défi Carbone les 16 et 17 mai à Percé.

L'objectif sera de démontrer que Ciment McInnis peut représenter un partenaire incontournable pour ces entreprises, selon le coordonnateur du comité de maximisation des retombées économiques de Port-Daniel–Gascons, Jean-Philippe Chartrand.

« On souhaite les convaincre de s'établir et c'est pour ça qu'il y a un fort potentiel parce que ces entreprises-là, elles sont à une étape où elles ont à considérer à quel endroit dans le monde elles vont s'installer pour développer leur technologie à pleine capacité ».

Selon lui, les émissions de carbones de la cimenterie représentent une occasion d’affaires pour ces entreprises.

Lorsqu'on commence à mettre en perspective l'ampleur de ce qu'est la cimenterie, autant au niveau de ses émissions que de sa consommation de combustible, et lorsqu'on parle à quelqu'un qui produit un combustible renouvelable, il est intéressé, car il y a des gros volumes en jeu. Jean-Philippe Chartrand, coordonnateur du comité de maximisation des retombées économiques de Port-Daniel-Gascons

Un vraquier qui arrive dans l'anse McInnis à Port-Daniel-Gascons Photo : Radio-Canada/Léa Beauchesne

Le Colloque Défi Carbone a pour objectif de rassembler les entreprises spécialisées dans les technologies vertes, les intervenants du monde économique et les chercheurs, ajoute M. Chartrand.

« Depuis presque un an, nous avons rencontré différentes entreprises industrielles. On a aussi parlé avec des chercheurs du secteur des technologies propres […] On a cru bon de permettre à tous ces intervenants-là de se parler entre eux, chez nous, sur notre territoire, et mieux voir le potentiel. »

Il s’agit d’un premier pas pour l’implantation d’une grappe industrielle composée d'entreprises en technologie verte dans la région de Port-Daniel–Gascons, conclut le coordonnateur.