D'abord, une collision entre plusieurs véhicules a entravé la circulation sur la route 117 à la hauteur de Cadillac. Vers 17 h, la circulation était rétablie dans le secteur.

Deuxième accident sur la 117

Un autre accident, plus grave cette fois, aurait eu lieu sur la route 117, dans la réserve faunique La Vérendrye, au kilomètre 404. « Il y a une collision entre un véhicule lourd et une camionnette. Les services d'urgence sont sur place, puisque le conducteur de la camionnette serait incarcéré dans l'habitacle. On tente de lui porter secours. On parle d'un blessé grave », rapporte Hélève Nepton, porte-parole de la Sûreté du Québec.

La réserve faunique pourrait être fermée à toute circulation d'ici la prochaine demi-heure, selon la Sûreté du Québec.

Au Témiscamingue, on rapporte également un carambolage sur la route 101, dans le secteur du Montreuil. « Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont été appelés à se rendre sur la route 101, au kilomètre 156, à Nédélec, où il se serait produit une collision entre plusieurs véhicules. On parle de quatre véhicules impliqués. Il y aurait des blessés, mais, somme toute, mineurs », indique Hélène Nepton.

Établissements fermés

Par ailleurs, sur les réseaux sociaux, plusieurs événements ont été rapportés.

Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a annoncé qu'il fermait ses trois campus dès 15 h 30. Les activités sportives et les services de bibliothèque sont donc annulés pour la soirée.

Pour sa part, la Commission scolaire de Rouyn-Noranda a indiqué aux parents que l'autobus 13, de l'école de Granada, accusait un retard, puisqu'il était resté coincé dans le rang Lavigne.

Les élèves du secondaire qui prennent l'autobus 13 seront transportés une fois la situation rétablie, mais arriveront à la maison plus tard qu'à l'heure habituelle.

À la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, on indiquait aussi que le transport serait retardé en raison des conditions routières.