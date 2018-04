Un texte de Héloïse Bargain

Il y a un an, Roger Thériault, 77 ans, n’avait plus de cheveux ni de sourcils. « La chimio avait tout enlevé », dit-il. Depuis qu’on lui a diagnostiqué le cancer, il a tout testé : chimiothérapie, radiations, il a même été volontaire pour des études expérimentales.

J’ai plus d’armes là. La seule arme qu'il me resterait, ce serait le Radium! Roger Thériault

En janvier, son médecin oncologue lui a proposé de prendre du Radium 223, un médicament destiné aux patients qui ont des métastases osseuses et vendu sous le nom de Xofigo. Le problème : on lui a dit que cela lui coûterait entre 30 000 et 40 000 $. Une somme que cet ancien mineur n’a pas.

Avant de se battre contre le cancer, Roger Thériault (le quatrième en partant de la gauche) a passé sa vie sous terre à travailler dans les mines de la région de Bathurst. Photo : gracieuseté : Roger Thériault

Non remboursable au Nouveau-Brunswick

Le Radium 223 est remboursable à certaines conditions dans la majorité des provinces canadiennes. Le Nouveau-Brunswick est l'une des dernières à ne pas avoir suivi le mouvement et dit être en train de réaliser un examen provincial à ce sujet.

Roger Thériault ne comprend pas. « On vit dans le Canada, comme les autres provinces, alors on devrait avoir droit aux mêmes traitements comme les autres provinces », déplore-t-il.

Depuis quelques mois, le retraité multiplie les démarches auprès du gouvernement pour faire entendre sa voix.

Peut-être qu’il sera trop tard pour moi, mais j’aime le dire et le montrer pour que le gouvernement bouge Roger Thériault

Roger Theriault est convaincu que le Radium 223 lui permettrait de vivre encore un peu plus sa vie. « Pas juste des petits bouts », lâche-t-il en citant la chanteuse Angèle Arsenault.