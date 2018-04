Dans un communiqué, la formation politique soutient qu’elle ne tiendra pas de course formelle pour un candidat au poste de maire et s’attend à ce que ses membres se rallient au candidat pouvant battre le parti Non Partisan Association (NPA).

Vision Vancouver a toutefois entamé le processus de nomination pour des candidats au conseil municipal, à la commission des parcs et à la commission scolaire.

Selon la coprésidente de Vision Vancouver, Sheena Sargeant, les partis progressistes ont beaucoup discuté de la nécessité pour Vancouver que le NPA ne soit pas élu.

« Avec ceci en tête, nous créons une occasion de collaboration avec les autres partis pour qu’un candidat indépendant ou un candidat partisan cherche l’appui de nos membres », a soutenu Mme Sargeant .

Les conseillers municipaux de Vision Vancouver Andrea Reimer, Tim Stevenson et Kerry Jang ont tous annoncé qu’ils ne représenteront pas aux prochaines élections.

En janvier, le maire Gregor Robertson, également de la formation Vision Vancouver, a aussi annoncé qu’il ne chercherait pas à se faire élire pour un autre mandat.

Le NPA tiendra de son côté une rencontre pour la nomination d’un candidat à la mairie le 29 mai prochain.