« Le monde du numérique change nos vies, mais comment ça se conçoit, comment ça se prototype, comment on teste ça, comment on invente? C’est ça que l’on apprend dans le MLab Creaform », explique le directeur général du Musée de la civilisation, Stéphane La Roche.

On fait des expériences et on apprivoise le monde du numérique. Stéphane La Roche, directeur général du Musée de la civilisation

Cette expérience s’adresse principalement aux enfants et aux adolescents, mais saura également divertir les plus grands. Les visiteurs pourront expérimenter la robotique, la programmation, l’impression 3D, l’électronique et le traitement d’images.

« Si on l’apprivoise, si on est plus sensible, on va en faire une meilleure utilisation, et pas seulement être passif face au numérique. C’est une façon vraiment de se l’approprier », croit Stéphane La Roche.

Des jeunes travaillent sur le circuit électrique de la maquette de la nouvelle exposition du Musée de la civilisation « Ici Londres ». Photo : Radio-Canada

Cette salle technologique propose de nombreux clins d’œil aux expositions du musée. Par exemple, il y a une maquette de la nouvelle exposition Ici Londres qui va ouvrir ses portes le 16 mai. Les gens peuvent voir comment le musée éclaire l’exposition.

Camille Pelletier, 13 ans, qui a eu la chance de visiter les lieux avant le public, a testé le circuit électrique de la maquette d’Ici Londres. « Je trouve ça vraiment l’fun, ça nous permet de savoir dans nos maisons comment c’est fait », explique-t-elle.

Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, a visité le nouveau laboratoire numérique du Musée de la civilisation, le MLab Creaform. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Tremblay

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a testé le laboratoire.

« C’est ludique et technologique. C’est plus qu’une exposition, c’est un concept de laboratoire numérique. Mon Dieu que j’aimerais en avoir dans toutes les écoles! »

Le MLab Creaform accueillera ses premiers visiteurs jeudi. L’accès est gratuit jusqu’à la fête du Travail.