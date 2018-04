La police a reçu un appel à cet effet vers 13 h 45 mercredi après-midi. Le ministère du Travail a aussi été avisé.

Les vents forts dans la région ont aussi fait tomber des arbres et des lignes électriques.

Le chef des pompiers de Toronto, Matthew Pegg, rappelle aux résidents de rester à plus de 10 mètres des fils électriques qui se trouvent au sol.

En milieu d'après-midi, les pompiers avaient répondu à une quarantaine d'appels d'urgence au sujet de fils électriques, de transformateurs en feu ou d'incidents pouvant présenter un danger pour le public.

40 - The number of calls #TorontoFire Fighters are at right now. This includes 17 calls for wires down. #ONStorm https://t.co/3GuZZFtwmJ