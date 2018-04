M. Stoltenberg a souligné l'importance de lutter contre les cyberattaques « de plus en plus nombreuses ».

Nous prenons les cyberattaques de plus en plus au sérieux. Les cyberattaques peuvent être aussi néfastes que les attaques traditionnelles. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN

« Nous augmentons sensiblement notre capacité à nous défendre des cyberattaques. Dans le réseau de l’OTAN et auprès de nos alliés », a ajouté le secrétaire général de l'OTAN.

Jens Stoltenberg a évoqué le fait que quelque 250 spécialistes, au siège de l’OTAN à Bruxelles, travaillent à contrer cette menace, et que ces personnes peuvent être dépêchées dans un pays membre si nécessaire.

Le secrétaire général de l'OTAN a souligné qu’un pays membre peut invoquer l’article 5 pour demander l’aide des autres partenaires en cas de cyberattaque.

Le premier ministre Trudeau a profité de cette conférence de presse conjointe pour revenir sur l'expulsion de plusieurs diplomates après l'attaque contre l'ex-espion russe et sa fille en territoire britannique et, plus largement, sur les agissements de la Russie sur Internet et sur les réseaux sociaux.

Nous nous souvenons tous des essais que la Russie a faits pour discréditer la ministre Freeland en partageant des histoires fausses sur Internet à propos de sa famille. C’est un exemple parmi tant d’autres des efforts de la Russie d’influencer, d’avoir un impact sur l’opinion publique. Pour moi, c'est tout à fait inacceptable. Le premier ministre Justin Trudeau

Jens Stoltenberg a aussi remercié le Canada d'avoir pris la décision d'augmenter son effectif militaire au cours des deux prochaines décennies.

« Je vous remercie d'avoir fait du Canada un contributeur encore plus important à l'OTAN et à notre sécurité collective parce qu'après des années de baisse des dépenses de défense, les dépenses de défense augmentent, et le Canada fournit de nombreuses nouvelles capacités aux missions et opérations de l'OTAN, notamment en dirigeant le groupement tactique en Lettonie. »