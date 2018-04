Nick Auf der Maur, contrairement à bien des gens, a quitté cette planète avec tambour et trompette. Il y a 20 ans, s'éteignait ce journaliste et politicien parmi les plus colorés de la scène municipale montréalaise. Nos archives conservent le souvenir d'un homme au parcours parfois difficile à suivre, mais à la personnalité ô combien originale et attachante!