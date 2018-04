Des représentants du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) font du porte-à-porte dans les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, de Pierrefonds-Roxboro, de L'Île-Bizard−Sainte-Geneviève, de même que dans les villes liées de Senneville et de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Ils comptent distribuer dans quelque 3000 foyers un document qui dit quoi faire si les eaux commencent à monter. Ils veulent aussi s’assurer que les résidents prennent les mesures nécessaires pour faire face à une éventuelle inondation.

« On veut savoir s’ils ont leur trousse de 72 heures de prête, si les citoyens ont des questions, et on s’assure que l’avertisseur de fumée soit fonctionnel à l’intérieur des logis », indique Louise Desrosiers, chef de section au SIM.

Les autorités recommandent aux ménages de constituer une trousse qui leur permettrait de subsister pendant les trois premiers jours d’un sinistre. Chacun des membres de la famille devrait également savoir ce qu'il doit faire en cas d'évacuation.

Dans le cadre de cette campagne, les pompiers doivent aussi visiter des écoles et des centres d’hébergement d’urgence.

À Sainte-Anne-de-Bellevue, les autorités ont déjà distribué l'équivalent de 200 sacs pour chacune des 200 résidences qui sont à risque d'inondation. La municipalité a préféré le faire plus tôt que d'habitude pour que les citoyens aient accès à ces sacs en cas de besoin.

Pour le moment, les mesures du niveau d'eau de la rivière des Prairies, du lac des Deux-Montagnes et de la rivière des Outaouais n'indiquent aucun risque d'inondation, affirme la Ville.

L'an dernier, sur l'île de Montréal, les crues printanières ont inondé 430 résidences et 1100 personnes ont subi des dommages. Trente-six familles vivent toujours à l'hôtel.

Avec des informations de Catherine Gauthier