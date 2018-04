Selon le rapport de l’Observatoire de la culture et des communications du Québec, deux des albums du chanteur se retrouvent dans les trois premières places (en première et en troisième), reléguant ainsi l'artiste anglais Ed Sheeran à la deuxième position.

En 2016, c'était Céline Dion avec son album Encore un soir qui occupait la première place, devant Nous autres, du groupe 2Frères, et You Want It Darker, de Leonard Cohen.

De plus, les albums d’artistes québécois occupent six des dix premières places au palmarès des ventes totales d'albums.

Du côté numérique, les chiffres sont moins élevés pour les artistes du Québec et Mario Pelchat ne fait pas partie de la liste. Quatre albums québécois figurent parmi la liste des 10 albums numériques les plus vendus au Québec, soit deux albums de Charlotte Cardin, un du duo 2Frères et un de l'humoriste François Pérusse. Dix-sept albums québécois figurent dans le palmarès des 50 albums numériques les plus vendus dans la province.

Les 20 albums les plus vendus en 2017 au Québec (ces ventes incluent les albums physiques et les albums numériques) 1- Agnus Dei, Mario Pelchat et les Prêtres

2- Divide, Ed Sheeran

3- Noël ensemble, Mario Pelchat et les Prêtres

4- La route, 2Frères

5- Best Ove, François Pérusse

6- Beautiful Trauma, Pink

7- Nous autres, 2Frères

8- Hardwired… to Self-Destruct, Metallica

9- Songs of Experience, U2

10- Mon livre vert, Guylaine Tanguay

11- La vie qu'il nous reste, Marc Dupré

12- La Voix 5, artistes variés

13- Almanach, Patrice Michaud

14- Main Girl (microalbum), Charlotte Cardin

15- Everything Now, Arcade Fire

16- Evolve, Imagine Dragons

17- La science du cœur, Pierre Lapointe

18- La route m'a donné rendez-vous, Alain Morisod et Sweet People

19- Les inoubliables, artistes variés

20- Now, Shania Twain 1- Agnus Dei, Mario Pelchat et les Prêtres2- Divide, Ed Sheeran3- Noël ensemble, Mario Pelchat et les Prêtres4- La route, 2Frères5- Best Ove, François Pérusse6- Beautiful Trauma, Pink7- Nous autres, 2Frères8- Hardwired… to Self-Destruct, Metallica9- Songs of Experience, U210- Mon livre vert, Guylaine Tanguay11- La vie qu'il nous reste, Marc Dupré12- La Voix 5, artistes variés13- Almanach, Patrice Michaud14- Main Girl (microalbum), Charlotte Cardin15- Everything Now, Arcade Fire16- Evolve, Imagine Dragons17- La science du cœur, Pierre Lapointe18- La route m'a donné rendez-vous, Alain Morisod et Sweet People19- Les inoubliables, artistes variés20- Now, Shania Twain

Liste des albums numériques les plus vendus au Québec en 2017 1- Divide, Ed Sheeran

2- Big Boy (microalbum), Charlotte Cardin

3- Evolve, Imagine Dragons

4- Beautiful Trauma, Pink

5- Main Girl (microalbum), Charlotte Cardin

6- More Life, Drake

7- Nous autres, 2Frères

8- Damn, Kendrick Lamar

9- Best Ove, François Pérusse

10- Reputation, Taylor Swift Source: Nielsen SoundScan

Compilation: codage par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo

Les chansons québécoises sont totalement absentes des 10 pistes numériques les plus téléchargées en 2017. La première chanson québécoise numérique la plus téléchargée est en 56e position.

Liste des pistes numériques les plus vendues au Québec en 2017 1- Despacito remix featuring Justin Bieber, Luis Fonsi et Daddy Yankee

2- Shape of You, Ed Sheeran

3- Rockabye featuring Sean Paul and Anne-Marie, Clean Bandit

4- Believer, Imagine Dragons

5- Despacito, Luis Fonsi et Daddy Yankee

6- Something Just Like This, The Chainsmokers et Coldplay

7- It Ain't Me, Kygo et Selena Gomez

8- Perfect, Ed Sheeran

9- Sign of the Times, Harry Styles

10- Chained to the Rhythm featuring Skip Marley, Katy Perry 1- Despacito remix featuring Justin Bieber, Luis Fonsi et Daddy Yankee2- Shape of You, Ed Sheeran3- Rockabye featuring Sean Paul and Anne-Marie, Clean Bandit4- Believer, Imagine Dragons5- Despacito, Luis Fonsi et Daddy Yankee6- Something Just Like This, The Chainsmokers et Coldplay7- It Ain't Me, Kygo et Selena Gomez8- Perfect, Ed Sheeran9- Sign of the Times, Harry Styles10- Chained to the Rhythm featuring Skip Marley, Katy Perry

Source: Nielsen SoundScan

Compilation: codage par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo

Les ventes d'albums continuent leur chute au Québec

Selon l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, un organisme faisant partie de l'Institut de la statistique du Québec, les ventes d'albums ont décliné de 15 % en 2017 au Québec, comparativement à l'année précédente, car 5,6 millions d'albums ont été vendus en 2017.

Les ventes d'albums numériques ont également reculé de 20 % depuis 2016. Quant aux ventes de pistes numériques, elles accusent une baisse de 16 % en 2017 par rapport à 2016. Paradoxalement, les ventes de CD ont connu la baisse la plus faible, soit 13 %.

Par ailleurs, la part de marché des produits musicaux québécois est stable. En 2017, elle était de 44 %, alors qu'elle était de 46 % l'année précédente. L'Observatoire de la culture et des communications du Québec attribue cette légère inflexion à la diminution des ventes de CD produits au Québec en langue anglaise.

Les ventes d'albums produits en français ont décroché 73 % des parts de marché des ventes d'albums québécois en 2017, comparativement à 66 % en 2016.