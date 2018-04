« Dans les circonstances, oui, ce serait suffisant », a-t-il répondu, lors d'une entrevue avec La Presse canadienne, mercredi.

M. Landry juge suffisant ce seuil d'appui de 50 % des voix plus une pour Mme Ouellet, ce qui peut paraître surprenant, puisque lui-même avait démissionné du Parti québécois en 2005 parce qu'il était trop déçu de l'appui de 76 % qu'il venait de recevoir.

Interrogé à ce sujet, M. Landry a estimé qu'on ne pouvait comparer les deux situations et les deux chefs.

« Les circonstances sont différentes; ce n'est pas la même chose. Moi, quand j'étais là, il y avait eu des discussions, des critiques - ce qui est tout à fait normal, d'ailleurs, je n'avais rien contre ça - mais il faut prendre les chiffres suivant les circonstances », a-t-il objecté.

L’ex-premier ministre du Québec Bernard Landry lors d’une conférence de presse en compagnie des membres de la Société Saint-Jean-Baptiste à Montréal, le 12 juillet 2017 Photo : La Presse canadienne/Graham Hughes

Appui à une bonne pédagogue

« Ça a été une période turbulente pour elle. Elle s'en est tirée très bien. Elle a été solide sur ses convictions quant à la raison d'existence du Bloc et du Parti québécois : l'indépendance. Elle est très motivée pour cette question; elle l'explique bien. Elle est bonne pédagogue. Et elle est capable de résister - ce qui est utile, en politique, des fois - à des vents difficiles », a-t-il résumé.

Mais M. Landry s'abstient pour autant de critiquer les sept députés démissionnaires du Bloc, qui ont formé depuis le Groupe parlementaire québécois, bien qu'ils aient ouvertement remis en question la direction de Mme Ouellet.

« Ce sont des gens honnêtes et j'ai du respect pour eux. Et je les connais depuis longtemps. Quand on est dans un parti indépendantiste, on ne doit pas agir par ambition personnelle. J'espère donc qu'ils ont agi profondément motivés par la cause », a-t-il conclu.

Les sept du Groupe parlementaire québécois sont Michel Boudrias, député de Terrebonne, Rhéal Fortin, député de Rivière-du-Nord, Simon Marcil, député de Mirabel, Monique Pauzé, députée de Repentigny, Louis Plamondon, député de Bécancour-Nicolet-Saurel, Gabriel Sainte-Marie, député de Joliette et Luc Thériault, député de Montcalm.

Le référendum

Les quelque 20 000 membres du Bloc québécois devraient être invités à se prononcer, les 1er et 2 juin, sur deux questions.

La première porte sur la direction de Mme Ouellet et se lit ainsi : « Acceptez-vous de renouveler votre confiance envers Martine Ouellet, chef du Bloc québécois? ».

La seconde porte sur la mission du parti. La question sera ainsi libellée : « Le Bloc québécois doit-il être, dans ses actions quotidiennes, et non pas seulement en théorie, le promoteur de l'option indépendantiste en utilisant chaque tribune et chaque occasion pour démontrer la nécessité de l'indépendance du Québec tant avec les militants, les citoyens qu'avec les médias et au Parlement d'Ottawa d'ici l'indépendance, tel qu'indiqué à l'article 1 du programme du Bloc québécois? ».

Seuls ceux qui étaient déjà membres du parti le 24 mars auront le droit de vote. Ces modalités devront d'abord être entérinées par des délégués au conseil général du Bloc, qui aura lieu le 29 avril.