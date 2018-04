Bruce Archibald de l’Université Simon Fraser et du Musée royal de la Colombie-Britannique dit que la découverte du lit de fossile de McAbee révèle des fossiles remarquablement semblables à ceux du même âge trouvés sur la côte pacifique de la Russie.

Un lien antérieur entre les régions pacifiques des deux pays a été découvert dans la même zone près de Cache Creek en Colombie-Britannique.

M. Archibald estime que l’identification de l’espèce de mécoptère aux ailes colorées est une preuve additionnelle du lien géographique entre le Canada et la Russie avant la séparation des continents.

« Dès le début, je me suis aperçu que c’était quelque chose de spécial et de différent », dit le chercheur.

L’espèce canadienne porte le nom Eomerope eonearctica tandis que son cousin russe est nommé Eomerope asiatica.

Le mécoptère russe a été découvert en 1974 par un chercheur qui travaille maintenant à l’Académie des sciences de Moscou et qui est coauteur d’un article publié dans The Canadian Entomologist avec M. Archibald.

Le mécoptère de Bruce Archibald vient d’une collection de l’Université de Thompson Rivers à Kamloops en Colombie-Britannique.