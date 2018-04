Un texte de Denis-Michel Thibeault

L’usine de transformation de porc de Neepawa « est l’une des plus sophistiquées au Canada et répond aux normes mondiales en la matière », affirme Claude Vielfaure, président de HyLife, le plus gros producteur de porc au Canada dont le siège social est situé à La Broquerie, dans le sud du Manitoba.

Le but des nouvelles infrastructures est de permettre une meilleure conservation de la viande afin d’éviter les pertes lors de l’acheminement du produit outre-mer.

Claude Vielfaure ne s’en cache pas, il veut que son entreprise conserve sa place de choix sur les étagères des épiceries japonaises. « Là-bas, ils connaissent le porc. Ils sont intéressés par le porc de première qualité et ils sont prêts à payer pour », affirme-t-il.

Le président de HyLife ajoute qu'au Japon, son entreprise a une stratégie de marque qui fonctionne très bien et que la demande a beaucoup augmenté.

« On veut protéger nos parts de marché contre la concurrence et aussi améliorer nos prix », explique Claude Vielfaure.

HyLife vend davantage au Japon qu’au Canada et aux États-Unis. Selon Claude Vielfaure, « 55 % de la valeur totale de toute la viande qui sera transformée à Neepawa sera destinée au marché japonais ».

Les relations sino-américaines inquiètent

HyLife souhaite également se tailler une plus grande place sur les autres marchés internationaux. Les ventes sont en croissance en Chine, au Mexique et en Corée du Sud. « 90 % de la viande qui sera abattue à Neepawa est destinée au marché international », ajoute Claude Vielfaure, qui craint un refroidissement commercial entre les États-Unis et la Chine.

À la ferme Hylife, le drapeau du Canada flotte près de celui des États-Unis... mais il est aussi entouré de celui de la Chine du Japon. Un signe que l'entreprise diversifie son commerce. Photo : Radio-Canada/MARIE-LISE MORMINA

En réplique aux taxes américaines sur l'acier et l'aluminium, la Chine a adopté des mesures contre les importations américaines. Depuis lundi, le gouvernement chinois peut appliquer des taxes pouvant aller jusqu'à 25 % sur 128 produits américains, dont la viande de porc.

Claude Vielfaure ne sait pas encore comment cette décision affectera l'ensemble du marché, mais il craint que si les Chinois cessent d’acheter du porc des États-Unis, ces derniers devront se tourner vers d’autres marchés ; « Si les Américains ne peuvent plus vendre leur porc en Chine, ils vont regarder ailleurs et c’est certain qu’ils vont prendre nos parts de marché et il va falloir changer là où l'on vend notre viande ».

Des leçons apprises l’an dernier

2017 aura été une année difficile pour les producteurs de porcs du Manitoba. La diarrhée porcine a décimé des élevages entier. Des pertes estimées à environ 5 millions de dollars, selon Claude Vielfaure.

Le sujet sera justement abordé lors de l'assemblée générale annuelle de Manitoba Pork. L'organisation souhaite mieux éduquer ses producteurs sur le sujet.

« On va prendre ça et essayer de faire mieux pour éviter que ça ne se [reproduise] », dit le président de HyLife qui est aussi membre du conseil d’administration de Manitoba Pork.

« Les choses qu’on faisait depuis 30 ans n’avaient pas l’air de marcher, on a fait des changements en matière de lavage, de désinfection et de protocole et on espère que les choses s’améliorent », admet Claude Vielfaure qui précise que son entreprise redoublera d’efforts afin d’éviter une nouvelle épidémie.