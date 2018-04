La province met en garde les résidents qui peuvent être exposés à ce virus notamment lorsqu’ils nettoient des bâtiments fermés, du matériel agricole ou des véhicules après l’hiver.

L'hantavirus peut être propagé par de fines particules d'excréments, d'urine ou de salive de souris sylvestre.

« Vous pouvez attraper l’hantavirus en respirant des particules contaminées en suspension dans l'air provenant des fientes, de l'urine et de la salive de souris sylvestres infectées », explique Dre Denise Werker, la médecin en chef adjointe de la Saskatchewan.

Denise Werker conseille aux citoyens qui présentent les symptômes de l'hantavirus de se rendre immédiatement aux services d'urgences à l'hôpital. Photo : Radio-Canada

« Il n'y a pas de médicaments, ni de vaccins. Il est donc extrêmement important que les gens reconnaissent les signes et les symptômes pour demander des soins d'urgence », a-t-elle indiqué.

L’hantavirus peut causer une maladie pulmonaire rare, mais souvent mortelle connue sous le nom de syndrome pulmonaire à hantavirus. Dre Denise Werker

Les symptômes peuvent se manifester après une à six semaines d'exposition et comprennent de la fièvre, des douleurs musculaires, de la toux, des maux de tête, des nausées et des vomissements.

La province conseille de consulter immédiatement un médecin si ces symptômes se manifestent.

Le ministère de la Santé conseille d’aérer les bâtiments pendant au moins 30 minutes puis d'utiliser des méthodes de nettoyage humide avec de l'eau de javel, plutôt qu'un simple balayage ou l'utilisation d'un aspirateur.

Denise Werker a également ajouté de porter des lunettes de protection, des gants en caoutchouc ou en plastique et un masque filtrant de type N-95 pour nettoyer les zones contaminées. Photo : Radio-Canada

La province conseille également de prendre des mesures préventives telles que bloquer les ouvertures qui pourraient permettre aux rongeurs d'entrer dans un bâtiment. Elle suggère aussi de conserver les aliments, l'eau et les déchets dans des contenants munis de couvercles hermétiques.

Depuis 1994, 31 personnes atteintes du syndrome pulmonaire à hantavirus ont été signalées en Saskatchewan, dont 10 sont décédées, a indiqué la province.