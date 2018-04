Un texte de Cristèle Magnout

Devant une assemblée d’élèves et d'enseignants de l'École élémentaire Gabrielle-Roy, le président du conseil, Jean-François L’Heureux, a tenu à souligner le difficile parcours de création de l’institution franco-ontarienne.

La route n’a pas été facile pour en arriver là. Car les francophones ont dû défendre à de multiples reprises leur droit de fréquenter les écoles gérées pour et par les francophones. Jean-François L'Heureux, président de Viamonde

L’affiche officielle du 20e anniversaire, dont le thème est « Ligne du temps », a été dévoilée lors de cette cérémonie. Une affiche surdimensionnée relatant toutes les dates importantes de Viamonde, de l’histoire franco-ontarienne et de ses écoles.

Jean-François L'Heureux, président du Conseil scolaire Viamonde Photo : Radio-Canada/Radio Canada

Les festivités s’achèveront le 25 mai avec l’inauguration de l’École secondaire Gaétan-Gervais à Oakville.

Plusieurs activités, comme le jeu-questionnaire Connais-tu ton Viamonde? ou encore la Viacourse entre écoles du conseil sont prévues pendant cette période de commémoration.

Vingt ans d’évolution

Le Conseil scolaire Viamonde a commencé ses activités en 1998. À l'époque, 21 écoles qui accueillaient plus de 5400 élèves.

Vingt ans plus tard, le conseil compte 37 écoles élémentaires et 14 écoles secondaires réparties dans tout le centre-sud-ouest ontarien. « Le constat est rassurant et inspirant pour les 20 prochaines années », se félicite Jean-François L’Heureux.

Le président du Conseil a toutefois mentionné la difficulté de Viamonde à desservir certaines régions et à répondre aux besoins des familles pour l’éducation de leurs enfants.

Les responsables ont cependant évité de mentionner pendant cette cérémonie, l’épineuse question de la création d’une école secondaire de langue française dans l'est de Toronto. Une demande formulée par la communauté francophone de la métropole.