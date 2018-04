Un texte de Stéfan Thériault

Les glaces sont toujours très présentes dans la Baie-des-Chaleurs, explique Jean-François Joly, directeur régional à la Garde côtière. Le brise-glace Sir William Alexander est passé à trois reprises dans la baie la fin de semaine dernière et un aéroglisseur est maintenant attendu.

« On attend un aéroglisseur, dit-il, qui va venir briser les endroits qui sont moins profonds parce que nos brise-glaces ne peuvent pas aller en eau moins profonde. Ils ont quand même un bon tirant d'eau. »

La Garde côtière dit avoir commencé à déployer des ressources pour permettre une ouverture devancée de la pêche au crabe dans la région, conformément à une demande du ministère des Pêches.

Le ministre des Pêches, Dominic LeBlanc, a annoncé que la pêche débuterait plus tôt que prévu dans le but de protéger les baleines noires la semaine dernière. Cette saison devancée a pour but de permettre aux pêcheurs de capturer leur quota avant l'arrivée des baleines.

Ailleurs en Atlantique

Dans l'ensemble, les glaces sont moins problématiques cette année ailleurs dans la région atlantique, à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Baie-des-Chaleurs.

« Cette année, il y a moins de glaces que d'habitude, par exemple dans le golfe du Saint-Laurent, dans le nord-est de Terre-Neuve, puis sur la côte du Labrador. »

Il explique que les tempêtes des deux dernières semaines ont détruit la majorité des glaces.