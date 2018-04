Jusqu'ici, le saumon rose n'avait pas été pêché plus en amont que le village de Tsiigehtchic.

Les prises permettent donc aux chercheurs du projet scientifique Arctic Salmon d'observer une nouvelle migration depuis les débuts de l'étude lancée en 2000.

Les chercheurs précisent qu'il se pourrait que le saumon rose ait fréquenté ces eaux auparavant, mais que c'est la première fois qu'il a été rapporté dans le cadre de l'étude réalisée en partenariat avec Pêches et Océans Canada.

Plusieurs pistes

L'étudiante au doctorat de l'Université du Manitoba, Karen Dunmall, qui dirige le projet Arctic Salmon, explique que cette prise est d'autant plus étonnante que le saumon rose est plus petit et nage généralement sur de moins longues distances en eau douce que les autres espèces de saumons.

Il s'agit d'une autre indication d'un changement dans la distribution et l'abondance du saumon dans l'Arctique. [...] Certaines espèces changent, le choix du moment change et l'endroit où elles se retrouvent change. Karen Dunmall, chercheuse, projet Arctic Salmon

Il se pourrait que le saumon rose se retrouve plus en amont du fleuve en raison du fait que les eaux soient libres de glace de plus en plus tôt en saison.

L'étude démontre jusqu'ici que les écosystèmes des lacs arctiques changent après un réchauffement de 1 degré Celcius.

Il se pourrait par ailleurs que les pêcheurs participent davantage au projet. Les pêcheurs qui soumettent leurs prises au projet Arctic Salmon obtiennent en retour une carte cadeau.

Les chercheurs aimeraient savoir maintenant si les saumons arrivent à se reproduire dans les mêmes endroits que l'omble chevalier ou la Dolly Varden.