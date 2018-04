« Ces mises à jour servent à éclaircir les choses », écrivent Erin Egan, vice-présidente et chef de la confidentialité; et Ashlie Beringer, vice-présidente et conseillère générale adjointe de Facebook dans un communiqué. « Nous ne vous demandons pas de nouvelles permissions pour récolter, utiliser ou partager vos données sur Facebook. Nous ne changeons pas non plus les choix de paramètres de sécurité que vous avez effectués dans le passé. »

Parmi les changements qui seront apportés, l’entreprise indique notamment que la nouvelle politique inclura plus d’informations sur la manière dont elle utilise les données personnelles et pourquoi elle en a besoin pour personnaliser l’expérience de chaque utilisateur.

Facebook sera aussi plus transparente au sujet des informations qu’elle amasse sur les appareils de ses membres. Dans les dernières semaines, des internautes se sont plaints que le réseau social synchronise les détails de leurs contacts ainsi que l’historique de leurs appels et de leurs messages texte.

L’entreprise compte également indiquer dans quelles circonstances elle partagera les informations de ses utilisateurs, tout en précisant qu’elle ne vendra jamais ces informations à quiconque.

Pendant sept jours, les utilisateurs du réseau social sont invités à laisser leurs commentaires sur les modifications proposées par le biais d’une page créée à cet effet.

Après ce délai, Facebook préparera sa nouvelle politique pour une publication à une date qui n’a pas été spécifiée.