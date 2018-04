Le nouveau plan de la province prévoit que l'unité de réponse rapide d'Island EMS assurera un service douze heures par jour, sept jours sur sept.

Auparavant, il était offert huit heures par jour, cinq jours par semaine.

Le plus gros changement concerne la zone géographique couverte. Auparavant, le seul véhicule d'intervention rapide situé à Alberton couvrait uniquement la région de Prince-Ouest, qui s'étend de Tyne Valley à Tignish.

Dans le nouveau plan, ce même véhicule couvrira dorénavant non seulement la région de Prince-Ouest, mais aussi de celle de Prince-Est, qui s'étend de Malpeque à Victoria, soit une zone de près de 2000 kilomètres carrés, peuplée de près de 45 000 résidents.

Allan Gavin, le chef des pompiers de Tignish, est inquiet, car il juge ce territoire trop vaste.

M. Gavin souligne que si le véhicule se retrouve à l'autre bout de la région, il ne pourra pas répondre assez rapidement.

« Ils ne sont plus des services rapides pour nous, parce que comment pouvez-vous être rapides lorsque vous êtes à une heure d’ici ? », lance-t-il.

La province se fait rassurante

Santé IPE dit comprendre les préoccupations soulevées par Allan Gavin et les résidents du comté de Prince-Ouest.

James Sullivan, le directeur des services d'urgence de la province, assure que les véhicules sont préparés pour agir rapidement et efficacement dans tous les secteurs de l’île.

Mécontentement partagé dans d'autres régions de l’île

Le porte-parole du service d'incendie de Wellington, Desmond Arsenault, estime que la province et l'unité de réponse rapide Island EMS devraient ajouter un nouveau véhicule, plutôt que d'accroître le rayon d'action.

« Au fond, cela serait la responsabilité de la province et d'[Island] EMS de fournir ce service, et pour les victimes et tous les patients, parce que nous autres on est juste là pour supplémenter le soin des clients », indique M. Arsenault.

Les nouveaux services d'intervention rapide devraient être mis en place d'ici le mois de mai.

D'après un reportage de Julien Lecacheur