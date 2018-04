La ministre échange ainsi de poste avec son homologue Alfred Moses qui hérite du ministère des Affaires municipales et communautaires et devient responsable de la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest, de l’itinérance et ministre responsable de la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs des T.N.-O. et du Nunavut.

Le ministre des Finances, de l'Environnement et des Ressources naturelles, Robert C. McLeod, devient ministre responsable de la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest. Cette responsabilité était occupée auparavant par le ministre de la Justice et des Terres, Louis Sebert.

Plus de détails à venir.