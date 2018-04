Dans la publicité, on peut lire deux erreurs : « chef du l’NPD du Manitoba » et « Autorisé par le directeur financier du Manitoab NDP ». Dans cette vidéo on peut aussi entendre la voix de Wab Kinew raconter, dans un excellent français, son passé sur des images de lui et de sa famille qui jouent dehors.

Mercredi, en entrevue à l’émission matinale Le 6@9, Wab Kinew s’est excusé de la qualité du français dans la vidéo. « Je sais que je n’utilise pas toujours le français de façon correcte, mais j’essaie de l’utiliser. J’essaie toujours d’améliorer le niveau et la qualité de mon français soit au Palais législatif ou dans des publicités », a-t-il dit au microphone de Louis-Philippe Leblanc.

« J’essaie d’avoir cette amélioration. C’est important pour moi d’honorer le français comme une langue fondatrice du Manitoba, mais aussi parce qu’on vit dans un pays bilingue ».

« Mon but n’est pas seulement d’être un politicien bilingue, mais d’être un premier ministre capable d’engager la communauté franco-manitobaine et avec la francophonie dans leur langue », a-t-il ajouté.

Wab Kinew s'excuse pour la qualité du français dans une vidéo le mettant en vedette. Photo : YouTube

« Un plan pour Saint-Boniface »

Il souligne que plusieurs francophones travaillent déjà pour le parti, mais il souhaite que d’autres députés francophones puissent joindre le parti pour piloter les projets de la francophonie.

Il dit que le NPD a « un plan pour Saint-Boniface », mais préfère « laisser aux responsables du parti et au conseil d’administration de la circonscription d’en faire l’annonce ».