Un texte de Félix Morrissette-Beaulieu avec les informations de Bruno Lelièvre

La réfection de la piste et des clôtures, la rénovation de l’aérogare, l'amélioration des infrastructures et l’agrandissement du stationnement font partie du projet.

« Avec une piste de 5 500 pieds et l’installation de nouveaux équipements d’approche, de nouveaux types d’appareils seront en mesure d’atterrir plus facilement, ce qui favorisera la venue de plus gros appareils, une éventuelle concurrence au monopole actuel d’Air Canada [...] et les évacuations médicales avec le nouvel avion-hôpital du gouvernement du Québec », indique le maire de Gaspé, Daniel Côté.

Le projet vise principalement l’allongement de la piste de 1000 pieds pour atteindre 5 500 pieds. Photo : Ville de Gaspé

Les travaux devraient commencer d'ici 2020, croit Daniel Côté. « Il n’y aura pas de travaux en 2018, ça, c’est garanti. De façon optimiste, je vous dirais en 2019. De façon réaliste, 2020 ».

Le maire indique que 10 % des sommes allouées aux travaux proviendront de la Ville de Gaspé, pour un total de 1,2 million de dollars. Le reste du financement doit venir des gouvernements provincial et fédéral.

La Ville étudie également une façon de générer de nouveaux revenus pour l'aéroport.