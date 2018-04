Trois villes faisaient partie du programme pilote soit Moncton, Saint-Jean et Bathurst. Le programme sera désormais permanent au sein de ces municipalités et sera également mis en application à Fredericton. « Les travailleurs paramédicaux en soins avancés améliorent la situation des patients lorsqu’ils en ont besoin, a affirmé le ministre de la Santé, Benoît Bourque. Nous maximisons l’utilisation de nos professionnels de la santé en offrant des services médicaux d’urgence avancés aux gens du Nouveau-Brunswick. »

Les travailleurs paramédicaux en soins avancés offrent un soutien supplémentaire lors d’appels relatifs à des situations critiques.

Le Nouveau-Brunswick était la dernière province à ne pas offrir ce service jusqu'à l'instauration du programme pilote, il y a un an. Le ministre Benoît Bourque mentionne que le langage y était peut-être pour quelque chose. Les ambulanciers bilingues étant difficiles à trouver, il s'agit d'un enjeu important pour Ambulance NB. « Il fallait que ça soit une solution qui vienne d'ici, faite par des gens d'ici et je suis content de dire qu'au final, c'est de cette manière que ça s'est fait », a-t-il dit.

Ambulance NB offre des services ambulanciers terrestres et aériens dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick. L’organisation emploie plus de 1000 professionnels des soins de santé, y compris des travailleurs paramédicaux, des répartiteurs des services d’urgence et des infirmiers de vol en soins critiques.