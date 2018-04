Un texte de Jocelyn Corbeil

Cet événement visait à mieux faire connaitre le programme et surtout les services offerts à la population carcérale.

Avec l'ouverture prochaine du nouveau centre de détention d'Amos, les finissants de ce programme devraient rapidement trouver du travail.

Les étudiants en Techniques d'intervention en milieu carcéral du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ont tenu leur deuxième colloque. Photo : La Presse canadienne/Jocelyn Corbeil

Présence féminine

Les filles sont de plus en plus nombreuses à vouloir travailler dans les centres de détention.

Le programme de Techniques d'intervention en milieu carcéral du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, à Amos, regroupe 13 étudiants, dont 9 filles.

Les étudiants en Techniques d'intervention en milieu carcéral du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ont tenu leur deuxième colloque. Photo : Radio-Canada/Jocelyn Corbeil

« Il commençait déjà à avoir beaucoup de filles dans les dernières années, mais cette année, on a battu le record de plus de filles que de gars », souligne Carolane Gagnon, étudiante.

Ces étudiants souhaitent participer à la transformation de la profession d'agent correctionnel.

Moi c'est plus la relation d'aide, je voulais aider cette population-là. Nebis Polson Kistabish, étudiante

« On est vraiment là pour aider les gens, on nous dit que justement, en prison, avant il y avait beaucoup d'agents qui ne croyaient pas à la réinsertion sociale et maintenant, il y en a de plus en plus. On va être un peu le nouveau mouvement qui va faire le changement, parce qu'on y croit, on veut faire une différence », fait valoir Sophie Dupré, étudiante.

Trouver rapidement du travail

Ce programme de 18 mois devrait permettre aux finissants de rapidement se trouver un travail. Il faut dire que les besoins sont très grands, surtout avec l'ouverture prochaine du nouveau centre de détention à Amos.

« C'est sûr que quand on l'a visité et comparé avec l'ancienne prison qu'il y a actuellement, c'est plus encourageant d'aller travailler là. C'est grand, ça va être super intéressant », avance Carolane Gagnon.

Les étudiants en Techniques d'intervention en milieu carcéral du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ont tenu leur deuxième colloque. Photo : Radio-Canada/Jocelyn Corbeil

« Il y a plus de services qui seront offerts dans la nouvelle détention, je trouve ça bien », ajoute Cassy-Ann Gélineau, étudiante.

Le chargé de cours en Techniques d'intervention en milieu carcéral, Daniel Boisvert, constate également les effets positifs du nouveau centre de détention. « Ça crée de l'engouement. Il va y avoir plus d'agents, plus d'emplois et ça fait parler de la détention. Ce n'est pas quelque chose dont on parle souvent actuellement », souligne-t-il.