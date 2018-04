Selon le communiqué émis ce matin, la décision a été prise par le conseil d’administration en « complicité » avec les quatre compagnies fondatrices de LNS, soit le Théâtre du Trillium, le Théâtre de la Vieille 17, Vox Théâtre et Le Théâtre la Catapulte.

Selon des informations obtenues par Radio-Canada, Marc-André Boyes-Manseau retournerait à Vancouver pour des raisons personnelles liées à sa famille.