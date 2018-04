Jamie Banfield a dû se battre pendant près d’un an pour habiter la maison que lui a léguée sa mère après son décès, en 2016. L’homme de 41 ans reconnaît ne pas être parfait et avoir fait de mauvais choix, notamment avec l’alcool.

M. Banfield a été reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies à deux reprises, en plus d’avoir été condamné une fois pour avoir résisté à une arrestation. Il a passé un mois en prison, payé des amendes, et pour conduire sa voiture, il doit maintenant souffler dans un système antidémarrage qui mesure son taux d’alcoolémie.

Il convient qu’il a mérité d’être puni. Ce qu’il a du mal à accepter, cependant, c’est qu’on lui ait refusé une place pour se loger à Middle Sackville, en Nouvelle-Écosse, à cause de ces délits commis en 2011 et 2013.

Une maison qui lui appartient, mais qu’il ne pouvait pas habiter

Lors du décès de sa mère, Jamie Banfield a hérité de sa maison située dans le parc de maisons mobiles Century Park Land Lease Community, à Middle Sackville. Il explique que le propriétaire du terrain a refusé sa requête pour emménager dans la maison, en raison de son passé judiciaire. On lui a alors dit qu’il aurait à déménager la maison mobile, ou à la vendre.

Jamie Banfield a hérité de la maison de sa mère. Photo : CBC/David Burke

« J’ai à subir des conséquences, je comprends ça. Mais, pour vrai, je ne peux vivre nulle part? », se demande M. Banfield.

Une situation « discriminatoire », selon une avocate

Tammy Wohler, l’avocate de Jamie Banfield, estime que la situation est discriminatoire envers son client.

« Je ne crois pas qu’il s’agisse d’une bonne façon de juger si quelqu’un sera ou non un bon locataire », affirme-t-elle.

Essentiellement, c’est une deuxième punition, ou une punition invisible, qui n’était pas voulue par la cour, ni par la loi, sinon nous verrions cela dans la Loi sur les locations résidentielles. Tammy Wohler, avocate de l'aide juridique en Nouvelle-Écosse

Des logements sociaux refusés à des candidats au Cap-Breton

Bien que les détails de l’affaire dans laquelle M. Banfield a été empêtré sont particuliers, ce qui a mené à cette situation est loin d’être un cas isolé. En Nouvelle-Écosse, des responsables de logements sociaux ont aussi refusé de louer à des locataires potentiels en raison de leurs antécédents judiciaires.

La régie du logement de l’île du Cap-Breton, par exemple, a refusé un logement social à sept personnes entre le 1er janvier 2016 et le 31 octobre 2017, après avoir mis la main sur des dossiers de la cour provinciale après une demande d’accès à l’information. Quatre autres personnes ont été refusées après des vérifications d’antécédents et auprès de leurs anciens propriétaires.

Tammy Wohler, avocate de l'aide juridique en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC/David Burke

Selon l’avocate Tammy Wohler, lorsque les propriétaires tiennent à vérifier les antécédents d’un locataire potentiel, ils appellent la cour provinciale. Contrairement à la vérification du dossier criminel, cette méthode n’est pas rigoureuse. La cour provinciale ne dévoile pas ce qui a mené à une accusation, la nature de celle-ci ou comment le dossier s’est conclu.

Une pratique qui a été abandonnée, assure le ministère

Le directeur général des régies du logement au ministère des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse, Ed Lake, ignorait que des locataires s’étaient vu refuser des logements au Cap-Breton après une vérification faite à la cour provinciale.

« Nous comprenons que ce qui se passait est que des employés de la régie du logement appelaient des employés de la cour provinciale et demandaient des informations au sujet des candidats [à un logement], dit M. Lake. Depuis, cette pratique a été abandonnée et n’a plus cours au Cap-Breton, et n’a cours nulle part ailleurs dans la province. »

Il n’y a rien dans les politiques du ministère qui spécifie qu’un dossier criminel puisse causer le rejet d’une candidature pour un logement, dit M. Lake.

Il explique que ceux qui se sont vu refuser un logement à cause de leur passé criminel devraient faire appel.

« Que vous ayez un dossier criminel ou pas, assure-t-il, le passé est le passé ».

Du côté de l’Association des propriétaires d’investissements immobiliers de la Nouvelle-Écosse, on dit qu’il est inhabituel qu’un propriétaire exige une vérification des antécédents judiciaires, et qu’il se contente habituellement d’une vérification de crédit et d’une vérification auprès des personnes ayant recommandé le candidat.

Remettre sa vie sur les rails

La régie du logement s’est rangée du côté de Jamie Banfield et il a obtenu l’autorisation d’emménager dans la maison héritée de sa mère. Mais il a fallu près d’un an avant que le dossier soit réglé.

Jamie Banfield estime que la situation qu’il a vécue après la mort de sa mère n’est pas idéale lorsqu’une personne essaie de remettre sa vie sur les rails. « J’ai fait des erreurs et j’en suis conscient, admet-il, mais j’ai payé pour cela ».

« J’espère que personne d’autre n’aura à traverser cela », conclut-il.

Le propriétaire de M.Banfield a décliné une demande pour une entrevue.

D’après les informations de David Burke de CBC