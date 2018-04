Plusieurs traverseront l’Atlantique pour l’occasion : la coqueluche française Eddy de Pretto, Juliette Armanet, Grand Corps Malade, le Franco-Rwandai Gaël Faye, l'ex-Rita Mitsouko Catherine Ringer, Feu! Chatterton ainsi que L’Impératrice.

D’autres soirées s’annoncent explosives avec le groupe Canailles (Mon doux saigneur en première partie), Rymz et l’ex-Loud Lary Ajust, Lary Kidd. Il y a aura aussi la rencontre entre la formation Dubmatique et les nouveaux venus sur la scène rap Seba et Horg.

Dubmatique lors de leur concert à la place des Festivals, pendant les FrancoFolies de Montréal 2017. Photo : FrancoFolies/Victor Diaz Lamich

Pour ceux qui voudraient découvrir quelques artistes émergents, on compte Hubert Lenoir, Roxanne Bureau, Émile Bilodeau (Révélation Radio-Canada 2017-2018).

Souvenirs, souvenirs

Les nostalgiques seront aussi servis avec plusieurs chanteuses et comédiennes qui donneront un second souffle à l’oeuvre de Pauline Julien au Théâtre Maisonneuve le 8 juin, Émilie Bibeau, Fanny Bloom, Sophie Cadieux, France Castel, Frannie Holder, Louise Latraverse, Klô Pelgag et Ines Talbi seront quelques-unes des artistes sur la scène.

Roch Voisine Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

Quant à Daniel Lavoie, Ingrid St-Pierre, Pierre Flynn et Moran, ils redonneront vie à l’imaginaire de Claude Léveillé, sous la direction de Catherine Major, le temps d’un soir, le 13 juin.

Côté symphonique, ce sont les chansons de Jacques Brel qui seront revisitées à la Maison symphonique le 15 et 16 juin, en compagnie de Bïa, Luc De Larochellière, Pierre Flynn, Marc Hervieux, Catherine Major, Paul Piché, Bruno Pelletier ainsi que Diane Tell.

Enfin, les chanteurs chevronnés tels que Claude Dubois, Roch Voisine sont aussi au rendez-vous.

Les billets sont en vente le 6 avril. La programmation gratuite devrait être dévoilée sous peu.