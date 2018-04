En plus des éternelles photos, l’application de rencontres offre en primeur aux Canadiens et aux Suédois d’ajouter des vidéos de deux secondes à leur profil. Le but? « Montrer plus de personnalité », selon le réseau social.

Tinder estime que les vidéos constituent une meilleure façon d'attirer les autres utilisateurs du réseau, puisqu’elles permettent de s’exprimer plus facilement. « Vous pouvez être séducteur, vous pouvez être drôle, mais quoi que vous fassiez, soyez vous-même », écrit la compagnie dans un communiqué.

Les courtes vidéos joueront en boucle (d’où le nom Loops, qui signifie « boucles ») et pourront être créées à partir de n’importe quel fichier vidéo sur votre téléphone. Un assistant vous permettra de choisir l’extrait de deux secondes à présenter.

Le nombre maximal de photos (et de vidéos) de profil passe ainsi de six à neuf pour permettre aux utilisateurs d'ajouter leurs vidéos.

Cette nouveauté est actuellement testée uniquement sur les appareils iOS.