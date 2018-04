Un texte d'Anne-Josée Cameron

Dans son condo de Québec, en compagnie de son parolier et réalisateur Daniel Moisan, Patrick Zabé parle avec un plaisir évident de cette nouvelle chanson qu'il vient d'enregistrer.

« C'est une belle création Le zéro du texto. C'est un hit ! J'avais vraiment, vraiment envie de la faire, ajoute le chanteur de 77 ans. Ça faisait longtemps qu'une chanson m'avait flirter l'esprit comme ça. »

Daniel Moisan, un ami de longue date du chanteur, raconte s'être glissé dans la peau de Patrick Zabé pour écrire la chanson qui vient de paraître sur les plateformes numériques. « Je me suis dit : " Patrick avec un cellulaire : comment il prend ça cette nouvelle réalité-là?" »

Patrick Zabé en compagnie du réalisateur et musicien de Québec, Daniel Moisan. Photo : Mona Gaumont

Le résultat est une chanson aux rythmes tropicaux qui décrit les déboires d'un homme d'un certain âge avec son téléphone intelligent et bien sûr...les textos. Les paroles sont simples, faciles à retenir et le refrain est un véritable vers d'oreille.

Patrick Zabé est fier de cette chanson qui s'inscrit très bien dans son répertoire. « C'est très cohérent avec Senior meteo et j'étais vraiment content quand je l'ai entendue. C'est assez rare que je flippe la première fois, mais j'ai flippé du premier coup. Mona, mon épouse, a dit aussi : "c'est un hit !" »

Chanter, un antidote

Le zéro du texto est beaucoup plus qu'une simple chanson pour l'artiste de Québec : c'est un antidote au parkinson dont il souffre depuis presque 12 ans et qui le fragilise un peu plus chaque année.

Patrick Zabé poursuit tout de même de nombreux projets. C'est ce qui le tient en vie, affirme-t-il. Le chanteur vient de terminer la deuxième tournée de Nos idoles et espère bien remonter sur scène pour la troisième mouture du spectacle.

Il vient d'enregistrer Le zéro du texto au Trench Recording Studio de Québec et prévoit une tournée de 4 ou 5 dates dans la région afin de l'offrir aux spectateurs.

On s'est collés le public et moi. Depuis une couple d'années, je suis très près d'eux. Ça m'impressionne aussi. J'aime ben ça. J'adore ça ! Patrick Zabé, chanteur, au sujet de son lien avec le public

Malgré la fatigue, les retrouvailles avec le public sont toujours énergisantes : « Dès que je suis au micro avec le public, je deviens une autre personne, l'énergie revient. L'amour du public est extraordinaire, confie-t-il ému. »

Son acolyte, Daniel Moisan confirme : « Ce gars-là se transforme sur un stage ! » Patrick Zabé souhaite maintenant que cette chanson soit entendue. Que les gens « sachent les paroles comme pour ses anciennes chansons Agadou et Senor météo. Ce serait le summum, conclut-il en souriant. »

Sa nouvelle chanson qui sera officiellement lancée le 10 avril prochain est déjà disponible en ligne. À chaque vente, un montant de 50 cents sera remis à la Fondation Parkinson Québec.