Un texte d'Alain Labelle



Les chercheurs ont analysé les données sur les dépenses, le comportement et le statut socioéconomique de plusieurs sociétés de partout dans le monde.

Leurs travaux montrent que les familles pauvres et non assurées sont plus susceptibles de débourser d’importants coûts en matière de soins de santé en raison de ces maladies. Elles sont aussi plus enclines à renoncer à ces soins que les ménages à revenu plus élevé.

Une femme fume une cigarette Photo : Radio-Canada/ Radio-Canada

Selon les conclusions des chercheurs, le fait de taxer les produits malsains - qui incluent aussi les croustilles salées et les friandises sucrées - peut mener à des améliorations importantes de la santé des personnes les plus pauvres, particulièrement si les recettes fiscales sont utilisées pour financer des programmes en faveur de l’activité physique chez ces gens ou pour subventionner des produits sains pour la santé.

Chaque année, 40 millions de décès sont imputés aux MNT, estime l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Près de 80 % d'entre eux surviennent dans les pays à revenu faible ou moyen.

Les MNT incluent: le cancer;

le diabète;

les maladies cardiovasculaires (notamment les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux);

les maladies respiratoires chroniques (comme la pneumopathie chronique obstructive et l’asthme).

Selon l’Organisation mondiale de la santé, ces maladies sont de loin la principale cause de décès dans le monde. Elles représentent plus de 63 % de la totalité des décès annuels.

Outre la consommation de produits malsains, la sédentarité et l’obésité sont également considérées comme des facteurs de risque associé à ce type de maladies.

La planète fait face à un problème de taille : l’obésité des enfants et des adolescents. En 2016, ceux-ci étaient 10 fois plus nombreux à être considérés comme obèses qu'il y a 40 ans, selon une étude publiée dans la revue « The Lancet ». Photo : Getty Images/Image Source

L’OMS estime que si les principaux facteurs de risque de MNT étaient éliminés, près des trois quarts des cardiopathies, des accidents vasculaires cérébraux et des cas de diabète de type 2 pourraient être évités, tout comme 40 % des cancers.