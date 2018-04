La mairesse de la municipalité et biologiste marine, Josie Osborne, pense que le réchauffement de l’océan explique la plus grande présence de ces créatures en forme d’anneau cartilagineux sur les côtes de la province.

« Nous avons vu des centaines de milliers de petits bébés vélelles », soutient-elle. « Dans les derniers jours, nous avons vu des spécimens beaucoup plus gros et plus adultes », ajoute la mairesse.

Les vélelles sont des petites créatures carnivores qui vivent à la surface de l’eau normalement très loin des côtes. Elles ne peuvent pas se déplacer par elles-mêmes et sont poussées par le vent. La fin de semaine dernière, des rafales de 56 km/h ont soufflé sur Tofino.

« C’est un voyage aller simple qui ne se finit pas bien, lance Mme Osborne. Elles ne peuvent pas retourner dans l’océan ».

Les vélelles ne survivent pas une fois sur la plage. Leur corps se dissout et ce qui en reste ressemble, dépendamment de l’influx, à du plastique.

« Des visiteurs sont venus au centre des visiteurs et ont dit “Oh mon Dieu, il y a des déchets de plastique partout sur la plage”, relate la mairesse. Mais ce n’en est pas ».

Des milliers de vélelles ont été rejetées sur les plages de Tofino durant le week-end de Pâques. Photo : CBC/Emily Brass

Les vélelles peuvent piquer, mais ne sont pas dangereuses ni pour les humains ni pour les chiens, selon la mairesse. Elle ne recommande toutefois pas de les toucher excessivement.

Des milliers de vélelles s’étaient échouées à Tofino en août 2014 et en 2016, alors que d’autres s’étaient retrouvées sur les côtes de Haida Gwaii.