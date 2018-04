« On va jaser baseball », s'est contenté de dire Mme Plante, sans en révéler davantage sur la nature des discussions qu'elle entend avoir avec les hommes et les femmes d'affaires qui soutiennent le projet.

« Mon équipe a déjà eu plusieurs échanges avec eux », a-t-elle rappelé, remerciant les membres de son comité exécutif qui se sont déplacés au stade olympique la semaine dernière pour assister aux matchs préparatoires disputés par les Blue Jays de Toronto et les Cards de Saint Louis.

« J'ai bien hâte de voir l'état des lieux, de reprendre ce dossier-là, de voir comment on va aller de l'avant et [d'étudier] les possibilités de ramener une équipe à Montréal. Parce qu'à Montréal, on aime le baseball », a affirmé la mairesse.

Valérie Plante a fait l'objet de quelques critiques, la semaine dernière, pour avoir omis de se déplacer aux matchs des Blue Jays au stade olympique, une tradition à Montréal depuis quelques années.

Chef de Projet Montréal, Mme Plante avait marqué les esprits lors de la campagne électorale de l'automne dernier en promettant de consulter les Montréalais par référendum avant d'investir de l'argent public dans la construction d'un nouveau stade.

Or, le ton de la mairesse a changé, la semaine dernière, après que Stephen Bronfman, qui dirige le groupe de gens d'affaires qui tentent de ramener une équipe des majeures à Montréal, eut déclaré qu'il ne souhaitait pas d'argent de la part des Montréalais, mais bien l'appui de Valérie Plante.