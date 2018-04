Onze accidents fatals ont eu lieu sur cette portion de route du comté d'Essex qui relie Windsor à Leamington entre 1993 et 2015, indiquent les dernières statistiques rendues disponibles par la province.

« On pourrait certainement argumenter sur le fait que la province a une part de responsabilité dans les accidents », explique l'avocate Jennifer Bezaire.

Me Bezaire dit que la firme pour laquelle elle travaille, Greg Monforton & Partners, reçoit un nombre d'appels « disproportionné » concernant des accidents sur cet axe routier.

Entre 2013 et 2017, les urgences de la région ont reçu 193 appels pour des accidents survenus sur la courbe située entre la route de comté 8 et l'autoroute 77 à Leamington.

Victimes collatérales

Nahim Ibrahim a été impliqué dans un accident sur ladite portion de route en juillet 2015.

Une femme du Colorado a perdu le contrôle de son véhicule et les deux voitures sont entrées en collision.

La conductrice est morte par la suite.

« Même si ce n'est pas de ma faute, à chaque fois que je pense à l'accident, ça me ramène au moment de l'impact lorsque j'ai perdu conscience et c'est horrible », raconte l'homme qui a dû subir des séances de thérapie et qui n'a pas pu retourner au travail depuis l'accident.

L'homme aimerait obtenir une compensation financière pour sa situation.

Si la route avait été élargie, des accidents comme celui-ci n'auraient peut-être pas été aussi sévères ou ils ne seraient peut-être simplement pas survenus. Jennifer Bezaire, avocate de Nahim Ibrahim

Des promesses sans date

La députée Kathryn McGarry a indiqué par courriel que son « gouvernement s'engageait à élargir la dernière section de la route 3 qui compte encore deux voies entre Leamington et Windsor ».

Elle indique toutefois que son gouvernement ne commente pas les dossiers légaux, comme la potentielle responsabilité de la province dans certains accidents.

L'ex-ministre des Transports de la province, Steven Del Duca, a aussi commenté le dossier en demandant un peu plus de patience de la part des citoyens.

Le politicien avait visité la portion meurtrière de l'autoroute 3 en août 2016.

Une étude environnementale avait également été complétée en 2006 par la province afin d'élargir la fameuse partie de la route, mais aucun financement ou échéancier des travaux n'a été annoncé dans le dossier par le gouvernement jusqu'à maintenant.