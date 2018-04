L’organisme soutient que les ventes ont chuté de 29,7 % en comparaison à mars 2017 et qu’ils sont 23 % sous la moyenne des ventes des dix dernières années.

Un peu plus de 2500 résidences ont été vendues en février, c’est-à-dire 1000 de moins qu’il y a un an à pareille date. Toutefois, la chambre note que les ventes en mars ont augmenté de 14 % comparativement à février.

Le nombre de résidences mises en vente diminue aussi d’année en année, avec une baisse de 6,6 % en mars 2018 en comparaison à l’année précédente.

« Le mois de mars dernier a été le plus tranquille des mois de mars pour la mise en vente depuis 2009 et l’inventaire total de maison à vendre, particulièrement pour les condos et les maisons de ville, reste beaucoup

plus bas que les normes historiques », soutient le président de la Chambre Phil Moore dans un communiqué.

« Les prix élevés, les nouveaux impôts fonciers, les taux d’intérêt qui montent et les règles hypothécaires plus strictes font partie des facteurs qui affectent les activités des acheteurs et des vendeurs », ajoute-t-il.

Le prix de référence composé pour toutes les résidences dans le Grand Vancouver est de 1 084 000 $, une hausse de 16 % comparativement à l’année dernière